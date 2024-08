- Ci sara' un duello televisivo tra Trump e Harris.

I due candidati alla presidenza degli Stati Uniti, Donald Trump e Kamala Harris, si preparano ad affrontarsi nel loro primo dibattito televisivo a settembre. La rete televisiva ABC ha annunciato che il repubblicano e il democratico hanno entrambi accettato un dibattito il 10 settembre (ora locale/11 settembre CEST). Questa data era stata precedentemente concordata tra Trump e il presidente democratico degli Stati Uniti Joe Biden prima che Biden si ritirasse dalla corsa e Harris prendesse il suo posto.

Tuttavia, Trump aveva proposto una data alternativa con un'altra rete nel frattempo. Ora, il repubblicano ha annunciato in una conferenza stampa al suo Mar-a-Lago estate in Florida che è disposto a partecipare a un totale di tre dibattiti contro Harris. Il suo team ha programmato date con due altre reti televisive per il 4 settembre (5 settembre CEST) e il 25 settembre (26 settembre CEST).

Harris, durante la campagna nello stato del Michigan, ha detto ai giornalisti presenti che è felice che Trump abbia finalmente accettato un dibattito il 10 settembre. È aperta a discutere di un altro dibattito, ma non ha fornito ulteriori dettagli.

Non solo un dibattito tra Harris e Trump

Trump ha anche menzionato che è prevista una sfida tra i due candidati alla vicepresidenza, J.D. Vance e Tim Walz, ma non ha menzionato una possibile data.

Negli ultimi giorni, Trump e Harris hanno avuto uno scontro pubblico sulla data per un dibattito televisivo, accusandosi a vicenda di evitare il dibattito per timore dell'altro.

Durante la conferenza stampa a Mar-a-Lago, Trump ha attaccato nuovamente Harris, definendola incompetente e stupida, e dicendo, tra le altre cose, "Non è abbastanza intelligente per tenere una conferenza stampa."

Trump garantisce una transizione pacifica del potere

Contemporaneamente, ha garantito una transizione pacifica del potere durante la conferenza stampa. "Ci sarà una transizione pacifica del potere", ha detto. "C'è stata l'ultima volta e ci sarà di nuovo. Spero solo che ci siano elezioni oneste. Questo è tutto."

Questa è una risposta a un avvertimento del presidente degli Stati Uniti Biden. Ha detto di non essere "affatto sicuro" che ci sarà una transizione pacifica del potere se Trump perde le elezioni, in risposta a una domanda in un'intervista con la rete televisiva statunitense CBS News.

In marzo, l'ex presidente ha detto a un evento della campagna: "Se non vengo eletto, ci sarà un bagno di sangue." Nella stessa intervista, il presidente degli Stati Uniti ha detto di Trump: "Lui dice quello che pensa. Non lo prendiamo sul serio. Dice sul serio."

