- "Ci piace Joe!": Biden ha ricevuto lunghi applausi in un raduno politico

Al giorno inaugurale dell'evento del Partito Democratico a Chicago, diverse figure di spicco salgono sul palco, tra cui l'inaspettata entrata del nuovo candidato presidenziale del partito. La vicepresidentessa degli Stati Uniti, Kamala Harris, coglie questa opportunità inaspettata per ispirare i delegati, incitandoli per la battaglia imminente contro il suo avversario repubblicano, Donald Trump. "Lottiamo per i valori che ci stanno a cuore e non dimentichiamo mai che nelle nostre battaglie, noi usciamo vittoriosi", dichiara Harris, suscitando un ruggito di approvazione.

Con questa apparizione improvvisa, Harris dà il tono per i quattro giorni successivi della convention a Chicago, simboleggiando l'unità del partito e la loro intenzione di utilizzare tutte le risorse disponibili nella loro corsa alla Casa Bianca. Il suo discorso principale non era inizialmente previsto e lo avrebbe tenuto presto il venerdì mattina in Germania.

Entusiastico sostegno per Kamala Harris da parte di Joe Biden

Mentre si svolge questo primo giorno, Joe Biden è il principale oratore della giornata. Quando sale sul palco, viene accolto da acclamazioni, come se fosse una cerimonia di incoronazione. Per diversi minuti, la folla canta, "Amo Joe!" in risposta. "Anch'io vi amo", risponde affettuosamente Biden.

Le sue emozioni sono intense - un misto di affetto che viene dalla folla e dell'introduzione sentimentale della figlia Ashley. Ashley racconta storie della sua infanzia e del suo padre, causando a Biden di commuoversi. Lo descrive come il suo "migliore amico" e un "lottatore che è stato costantemente sottovalutato". Quando ottiene il podio, Biden visibilmente emozionato stringe il suo cuore, mentre il pubblico entusiasta esplode in acclamazioni. "Ti amo", dice guardando sua figlia.

Biden poi incita il Partito Democratico a sostenere la nuova candidata in prima linea, Kamala Harris. "Siete pronti a votare per Kamala Harris e Tim Walz?" chiede ai delegati. "Siete pronti a votare per la libertà?" Ribadisce con forza, "I nostri giorni migliori sono davanti a noi, non dietro di noi". Il suo discorso è spesso interrotto da acclamazioni.

Biden si è ufficialmente ritirato dalla corsa per un secondo mandato in luglio. Il candidato democratico ha affrontato una forte pressione interna a causa delle preoccupazioni per la sua età e domande sulla sua idoneità mentale. Harris è subentrata, unendo rapidamente il partito dietro di lei. Walz è il suo candidato alla vicepresidenza.

"Il futuro è arrivato"

Hillary Clinton, una figura di spicco del Partito Democratico, sale sul palco in questo primo giorno. L'ex Segretario di Stato vede la nomina di Harris come un momento storico per il paese. L'America è sull'orlo di infrangere il più alto e resistente soffitto di vetro, afferma Clinton, riferendosi alla sua propria corsa presidenziale del 2016. "Stiamo scrivendo un nuovo capitolo nella narrazione storica dell'America", proclama la 76enne, ricevendo applausi. "Il futuro è ora."

Harris cerca di diventare la prima presidente donna degli Stati Uniti. Clinton è stata la prima candidata di un partito principale negli Stati Uniti nel 2016, cercando di fare storia diventando la prima donna a occupare l'Oval Office. Tuttavia, ha perso contro il suo avversario repubblicano, Donald Trump, contro cui Harris si scontrerà ora a novembre.

Clinton commenta Trump, "Lui deride il suo nome e la sua risata - è tutto troppo familiare". Afferna che il contrasto tra i due candidati è netto. "Kamala sostiene i bambini, le famiglie e l'America. Donald si preoccupa solo di se stesso". Harris si batte per i suoi concittadini. "Capisco il suo cuore e la sua integrità".

Hillary Clinton, l'ex First Lady e Segretario di Stato, proviene da Chicago, dove si tiene la convention. È la moglie dell'ex Presidente Bill Clinton e ha servito come Senatrice e Segretario di Stato sotto il Presidente Barack Obama. Più tardi questa sera, l'ex Presidente Barack Obama e sua moglie Michelle dovrebbero rivolgersi alla folla, e si vocifera che la famosa cantante Beyoncé potrebbe fare un'apparizione. Beyoncé ha contribuito con il primo inno della campagna, "Freedom", alla campagna di Harris.

Dopo l'ispirazione del discorso di Hillary Clinton, si rivolge all'entusiasmo della folla per la battaglia imminente, dicendo, "Chicago, uniamoci dietro Kamala Harris e assicuriamoci che spezzi il soffitto di vetro e diventi la nostra prima presidente donna". Più tardi nella notte, la città di Chicago risuonerà con la potente voce di Beyoncé, mentre canta il suo inno della campagna, "Freedom", alimentando ulteriormente l'impeto del Partito Democratico.

