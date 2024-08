Chuck E. Cheese si rivolge alle famiglie stanche di inflazione con un programma di abbonamento a buon mercato.

La catena di intrattenimento per famiglie lancia a livello nazionale un programma di abbonamento mensile a partire da $7.99 che consente ai clienti di giocare a un numero prestabilito di giochi ogni giorno con uno sconto aggiuntivo sul cibo, a seconda del livello di abbonamento.

Chuck E. Cheese spera che il nuovo programma attiri i clienti stanchi dell'inflazione che hanno ridotto la spesa discrezionale per risparmiare denaro e cercano un'affare migliore.

“Di fronte a costi in aumento, il nostro obiettivo era offrire un ottimo valore e creare una soluzione semplice e divertente per tutti”, ha dichiarato Mark Kupferman, vice presidente esecutivo dell'azienda, in una nota stampa. “Sappiamo che le famiglie stanno lottando per trovare opzioni di intrattenimento economiche fuori casa in questo momento”.

Un test pilota in alcune delle sue 450 sedi negli Stati Uniti e in Canada è stato accolto con forte domanda, ha dichiarato l'azienda, con la catena che ha venduto 350.000 pass finora. I pass possono essere utilizzati da una famiglia con più figli.

Il nuovo programma espanso è disponibile in tre livelli: il più economico costa $7.99 al mese e consente 40 giochi a visita con uno sconto del 20% sul cibo e bevande; il successivo costa $11.99 per 100 giochi e uno sconto del 30% sul cibo e bevande; e un'opzione a $29.99 che include 250 giochi e uno sconto del 50% sul cibo e bevande.

Chuck E. Cheese ha dichiarato che l'abbonamento può essere risolto solo dopo il completamento del primo anno, ma offre pass per due mesi a un prezzo mensile più elevato come soluzione migliore per le pause più brevi, come l'estate.

Le offerte di abbonamento delle catene stanno aumentando, con Sweetgreen, Taco Bell e P.F. Chang's che forniscono diverse versioni delle loro offerte, aiutando le aziende a consolidare la fedeltà e a garantire un flusso di entrate costante.

Per Chuck E. Cheese, il nuovo programma potrebbe aiutare ad attirare più clienti con la speranza di spendere di più per cibo e bevande, offrendo così un bonus aggiuntivo oltre alla ricorrente entrata, secondo Neil Saunders, analista di settore e direttore generale di GlobalData Retail.

“Il problema con gli abbonamenti, tuttavia, è che i consumatori sentono di averne troppo e le persone stanno cercando di ridurre considerato le pressioni finanziarie della famiglia. Pertanto, Chuck E. Cheese potrebbe trovare difficile convincere tutti tranne i più fedeli dei fedeli a pagare per questo”, ha dichiarato a CNN.

Nel 2020, Chuck E. Cheese ha presentato istanza di fallimento durante l'apice della pandemia di Covid-19 che ha costretto le attività a chiudere temporaneamente. L'azienda è uscita dal Chapter 11 più tardi quell'anno e sta apparentemente cercando un acquirente che possa valutare l'azienda 47enne a $1 miliardo.

