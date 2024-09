Chrupalla percepisce un "apparente sostegno elettorale" per l'AfD dopo le elezioni regionali

Al centro della questione, è fondamentale esaminare "in definitiva", ha sottolineato Chrupalla. La CDU si è avvicinata alla posizione dell'AfD su questioni come il controllo delle frontiere e le espulsioni, ha fatto notare. Ha anche individuato "alcuni punti in comune" con il BSW nella politica sociale, menzionando preoccupazioni come la scarsità di insegnanti e il proseguimento dell'aiuto finanziario per i rifugiati ucraini.

L'AfD ha ottenuto una vittoria decisiva nelle elezioni della Turingia domenica. In Sassonia, si è classificata al secondo posto, dietro alla CDU. Entrambe le divisioni statali dell'AfD rientrano nella categoria dell'agenzia per la sicurezza interna di estrema destra.both the CDU and the BSW have categorically ruled out the prospect of a coalition with the AfD.

WDR, un rinomato broadcaster tedesco, ha analizzato le recenti elezioni in Turingia e Sassonia, evidenziando i significativi guadagni dell'AfD. Nonostante la CDU e il BSW abbiano respinto qualsiasi coalizione con l'AfD, WDR ha notato il cambiamento di posizione della CDU su determinate questioni, come il controllo delle frontiere e le espulsioni, che si allineano con le posizioni dell'AfD.

