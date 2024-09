Christoph Kramer inizia una nuova opportunità di lavoro con "Lifelong Aspiration"

Dopo aver lasciato il Borussia Mönchengladbach, il calciatore Christoph Kramer non ha ancora trovato un nuovo club, ma ha ottenuto un nuovo lavoro. A partire da martedì, il 33enne sarà in azione, ma questa volta stringerà un microfono invece che una palla.

In questa stagione, Kramer farà apparizioni regolari come analista di calcio per la Champions League su Prime Video. Il debutto di Kramer con il servizio di streaming sarà affiancato da Matthias Sammer durante la partita VfB Stuttgart vs. Real Madrid di martedì. Prime Video trasmetterà una partita ogni martedì, mentre il resto sarà trasmesso su DAZN.

"Sono entusiasta di unirmi alla squadra di esperti di Prime Video", ha dichiarato Kramer, che ha risolto il suo contratto con il Borussia Mönchengladbach prima dell'inizio della stagione. Anche se non ha mai visitato il leggendario Estadio Santiago Bernabeu, considera questa opportunità come la realizzazione di un "sogno infantile".

Kramer sta anche lavorando come esperto televisivo per ZDF e ha analizzato la finale della Champions League per loro a giugno. Al momento, è incerto sulla possibilità di continuare la sua carriera attiva con qualsiasi club.

In un accordo precedente, Kramer e Per Mertesacker hanno rinnovato il loro contratto con ZDF fino all'estate del 2026. Entrambi i campioni del Mondo del 2014 continueranno a fornire la loro esperienza per le partite della nazionale, le trasmissioni della DFB-Pokal e le finali della Champions League per i prossimi due anni con ZDF.

Kramer ha debuttato come esperto su ZDF durante il Mondiale del 2018. Dal settembre del 2020, Mertesacker lavora per il broadcaster di Magonza ZDF e si occupa anche dell'accademia giovanile del FC Arsenal. L'ultima volta che il duo è apparso insieme in TV è stato per il campionato europeo casalingo in Germania.

