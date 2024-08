- Christoph Kramer esprime il desiderio che tutte le questioni siano rivolte a lui.

Ex-stella della Nazionale Christoph Kramer è ancora indeciso riguardo ai suoi prossimi progetti. "Voglio che la gente desideri che io rimanga la persona che sono, questo è veramente importante per me", ha condiviso il campione del Mondo del 2014 qualche giorno dopo la risoluzione del suo contratto a Mönchengladbach. "Lascerò semplicemente che le cose seguano il loro corso naturale".

Kramer e la squadra di Bundesliga Borussia Mönchengladbach hanno annunciato la risoluzione del suo contratto attuale di venerdì. Il centrocampista difensivo ha avuto difficoltà sotto l'allenatore Gerardo Seoane di recente. Nella scorsa stagione, Kramer è apparso solo in 16 partite e ha iniziato solo due volte. Recentemente, ha lavorato come analista per ZDF durante il Campionato Europeo.

Kramer, 33 anni, si è rifiutato di discutere eventuali offerte da altre squadre. La sua apparizione alla Baller League della sera di lunedì, uno stile di campo ridotto introdotto per la prima volta lo scorso anno, ha segnato la sua prima apparizione pubblica dopo la scadenza del suo contratto in Bundesliga. "Volevo veramente giocare", ha condiviso Kramer. "Sono stato felice di avere l'opportunità di giocare qui".

