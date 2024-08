Christina Block fa appello a Karlsruhe

La battaglia per l'affidamento in corso all'interno della famiglia Block sta prendendo una nuova piega. Secondo i loro consulenti legali, Christina Block di Amburgo ha presentato un ricorso costituzionale a Karlsruhe. Contestualmente, le autorità stanno ancora indagando su Christina e suo padre per presunti reati di sequestro di minori.

Christina, un'imprenditrice di successo di Amburgo, ha richiesto l'intervento della Corte Costituzionale Federale a Karlsruhe per affrontare l'allegato violazione del suo processo legale e quello dei suoi figli. Il suo avvocato specializzato in diritto costituzionale di Berlino ha presentato il ricorso per suo conto. Si è notato che il ricorso evidenzia anche il diniego del suo diritto ad un'udienza legale.

La battaglia per l'affidamento dei figli è in corso da anni tra Christina e il suo ex coniuge per la custodia dei loro due figli minori, di circa 10 e 13 anni. Dal tardo agosto 2021, i bambini vivono con il padre in Danimarca, dopo il loro mancato ritorno alla madre dopo una visita programmata. Nel ottobre 2021, la Corte d'Appello Hanseatica ha concesso a Christina l'autorità per determinare la residenza dei suoi figli. Tuttavia, la corte ha stabilito a febbraio 2024 che i tribunali tedeschi non avevano più giurisdizione, poiché i bambini avevano stabilito la loro residenza permanente in Danimarca.

La sera di Capodanno, questi due bambini sono stati segretamente trasferiti in Germania da individui non identificati. Tuttavia, su ordine del tribunale, Christina è stata costretta a restituire i bambini in Danimarca. La procura sta attualmente indagando su Christina e suo padre, Eugen Block, fondatore della catena di ristoranti Block House, per presunto sequestro di minori. Sono sospettati di aver pianificato e eseguito il rapimento la sera di Capodanno con l'aiuto di altri sospetti. La procura ha effettuato diverse perquisizioni sia su proprietà commerciali che private.

Nel procedimento penale, il legale di Christina sostiene che non ha ordinato a terzi di rapire i suoi figli dalla Danimarca con la forza. In risposta ad una domanda del "Hamburger Abendblatt" a fine maggio, Eugen Block ha detto: "Non ho nulla a che fare con questa questione e non posso commentare".

Il ricorso costituzionale di Christina alla Corte Costituzionale Federale a Karlsruhe contesta l'allegata violazione dei suoi diritti fondamentali e quelli dei suoi figli, come dichiarato nel ricorso. L'intervento della Corte Costituzionale Federale diventa cruciale in questa battaglia per l'affidamento in corso, considerato

