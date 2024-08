Conflitto contentionoso per la custodia - Christina Block cerca la riunione dei suoi figli tramite un ricorso costituzionale.

Nella battaglia in corso per l'affidamento dei figli tra lei e il suo ex coniuge, la ricca residente di Amburgo Christina Block ha presentato un reclamo costituzionale alla Corte costituzionale federale di Karlsruhe. Come riportato dal Welt, questo reclamo deriva da un esperto di diritto costituzionale con sede a Berlino, che rappresenta lo studio legale di Amburgo Unger di Christina Block nella disputa. Il reclamo sostiene violazioni dei diritti legali sia per Christina che per i figli coinvolti.

Block e il suo ex partner sono bloccati in una battaglia per l'affidamento dei loro due figli più giovani, di circa 10 e 13 anni, da anni. Dopo una visita estiva nel 2021, questi due figli sono rimasti con il loro padre in Danimarca, contro la volontà della madre. Nel ottobre 2021, la Corte d'appello Hanseatica ha concesso a Christina Block l'autorità per decidere la residenza dei figli. Tuttavia, successivamente a una decisione della corte di febbraio 2024, è stato stabilito che i tribunali tedeschi non avevano più giurisdizione, poiché i figli avevano stabilito una residenza permanente in Danimarca.

Indagine sull'abduzione

La sera di Capodanno, ignoti hanno trasportato segretamente i figli in Germania, portando a un ordine del tribunale per il loro ritorno in Danimarca. Il pubblico ministero sta attualmente indagando su Christina Block e suo padre, Eugen Block, fondatore della catena di ristoranti Block House, per il sospetto di rapimento di minori. Si presume che abbiano orchestrato e portato a termine l'abduzione con l'aiuto di altri sospetti. Le autorità hanno già eseguito diverse perquisizioni sia negli ambienti commerciali che privati.

Il difensore di Christina Block nel processo penale ha mantenuto che lei non ha mai autorizzato nessuno a costringere i suoi figli a tornare ad Amburgo dalla Danimarca. Eugen Block nega ogni coinvolgimento, dicendo al "Hamburger Abendblatt" a maggio che non sa nulla della questione.

Spese legali in aumento

Da quando è iniziata la disputa per l'affidamento, Christina Block avrebbe speso oltre mezzo milione di euro in spese legali. Come espresso a Bild a giugno, i processi e le procedure in corso la lasciano confusa sul perché il suo ex partner continui a ostacolare la creazione di un rapporto psicologico per i figli da parte di un esperto indipendente, nonostante gli sia stato negato questo diritto in Danimarca.

Secondo Block, questo esperto è stato minacciato di intervento della polizia e gli è stato impedito di entrare in Danimarca quando ha cercato di valutare la situazione. Insiste che un esperto imparziale dovrebbe essere autorizzato a valutare entrambi i genitori e i figli per avere una comprensione completa della situazione.

La prospettiva del nonno

In risposta ai sentimenti di essere trattato ingiustamente dallo stato, l'imprenditore di Amburgo Eugen Block, ora 83 anni, ha dichiarato all'apertura di un nuovo ristorante a maggio la sua frustrazione per il fatto che le autorità permettano ai suoi nipoti di rimanere in Danimarca.

Date le procedure legali in corso, Christina Block ha deciso di portare il suo caso a un'autorità più alta, presentando un reclamo alla Corte di giustizia, alla ricerca di giustizia per le presunte violazioni durante le udienze legali. Nonostante la Corte d'appello Hanseatica le abbia concesso l'autorità per decidere la residenza dei suoi figli, la questione della giurisdizione è stata successivamente respinta a febbraio 2024, portando a una decisione della corte sfavorevole.

