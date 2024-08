- Christina Applegate riconosce il ruolo paterno di Ed O'Neill sul set: "Mi ha cresciuto"

L'attrice Christina Applegate (52) attribuisce il suo "padre televisivo" Ed O'Neill (78), della serie "Married... with Children", per aver influenzato significativamente la sua carriera. Lo ha dichiarato nel suo podcast "Unqualified", introducendo O'Neill come ospite. "Sono a corto di parole per descrivere questa persona", ha detto Applegate. "Mi ha praticamente cresciuta. Se non ti piace qualcosa di me, incolpa lui. Se ammiri qualcosa, è anche grazie a lui".

Applegate e O'Neill continuano le loro lunghe chiacchierate a distanza

Applegate ha interpretato Kelly Bundy, la figlia del personaggio di Al Bundy di O'Neill, nella sitcom amata dal pubblico "Married... with Children" per 11 stagioni (1987-1997). Applegate elogia il suo "papà televisivo": "Ho trascorso una parte consistente della mia vita con questa persona, e lui è un attore eccezionale. È una persona straordinaria".

Durante una chiacchierata con O'Neill, la vincitrice dell'Emmy ha ricordato il momento in cui lui le è stato accanto quando sua madre è stata diagnosticata con il cancro. Il loro legame è ancora forte, con conversazioni telefoniche di un'ora che sono ancora all'ordine del giorno.

Applegate spesso riflette sull'impatto del suo "padre televisivo", dicendo: "Anche fuori dallo schermo, l'influenza di Ed si vede nel mio modo di recitare e nella mia personalità".

