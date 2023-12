Christina Applegate parla della sua determinazione a finire l'ultima stagione di "Dead To Me" nonostante la diagnosi di sclerosi multipla

L'attrice, 50 anni, ha parlato con il New York Times in un articolo pubblicato martedì, in vista della première della terza e ultima stagione della sua serie Netflix, prevista per la fine del mese. Applegate ha raccontato cosa ha significato ricevere la diagnosi di sclerosi multipla nell'estate del 2021 durante le riprese. All'epoca, la produzione si è interrotta per circa cinque mesi, mentre lei iniziava il trattamento per la malattia autoimmune che colpisce il sistema nervoso centrale.

"C'era la sensazione di 'Beh, diamole delle medicine per farla stare meglio'", ha detto Applegate. "E non c'è niente di meglio. Ma a me ha fatto bene. Avevo bisogno di elaborare la perdita della mia vita, la perdita di quella parte di me. Quindi avevo bisogno di quel tempo".

L'interprete ha anche osservato che dopo quel periodo non è stata come se "fosse arrivata dall'altra parte, come "Woohoo, sto benissimo". Accettazione? No. Non lo accetterò mai. Sono arrabbiata".

L'attrice ha ricordato che ha iniziato ad avere problemi di equilibrio e mobilità già durante la produzione della prima stagione di "Dead to Me", che ha debuttato nel maggio 2019.

"Vorrei aver prestato attenzione", ha detto. "Ma chi potevo saperlo?".

Durante la pausa della produzione, Netflix aveva preso in considerazione la possibilità di chiudere lo show a tempo indeterminato alla luce delle sue notizie sulla salute. Ma la Applegate sentiva di "avere un obbligo" nei confronti sia di Liz Feldman, la creatrice di "Dead to Me", sia di Linda Cardellini, sua amica e partner, sia della storia.

"Le autorità competenti dicevano: "Fermiamoci. Non c'è bisogno di finirlo. Mettiamo insieme qualche episodio'. Io ho detto: 'No. Lo faremo, ma alle mie condizioni'", ha raccontato l'attrice.

E mentre la Applegate ha detto che finire la serie è stata la cosa più difficile che abbia mai fatto, la troupe e soprattutto la Cardellini le hanno guardato le spalle e l'hanno sostenuta per tutto il tempo.

"È stata la mia campionessa, la mia guerriera, la mia voce", ha detto la Applegate della Cardellini. "È stato come avere una mamma orso".

Ma la Cardellini ha detto al Times che "voleva solo il meglio per la persona che amo, a cui tengo e con cui ho l'onore di lavorare".

È stato in linea con i suoi sentimenti nei confronti della Applegate fin dal loro primo incontro per lo show. "Ho avuto la sensazione immediata che ci saremmo guardate le spalle a vicenda", ha detto la Cardellini. "Jen e Judy [i loro personaggi in "Dead to Me"] si sostengono a vicenda, si amano, si aiutano a vicenda. Linda e Christina, la stessa cosa".

Oltre ad assicurarsi di finire la stagione finale, per la Applegate era anche importante fare pubblicità a "Dead to Me" in vista della première della terza stagione su Netflix il 17 novembre.

"È la prima volta che qualcuno mi vede così come sono", ha detto. "Ho messo su 40 chili; non riesco a camminare senza un bastone. Voglio che la gente sappia che sono molto consapevole di tutto questo".

Per quanto riguarda il giudizio che gli spettatori trarranno dall'ultima stagione, la star di "Samantha Chi?" è fiduciosa, fino a un certo punto.

"Se la gente lo odia, se la gente lo ama, se tutto ciò su cui si concentrano è "Oh, guarda lo storpio", non dipende da me", ha detto. "Sono sicuro che la gente dirà: 'Non riesco a superarlo'".

"Bene, allora non superatelo", ha aggiunto. "Ma speriamo che la gente riesca a superarlo e a godersi il viaggio e a dire addio a queste due ragazze".

Fonte: edition.cnn.com