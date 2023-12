Christie respinge gli appelli a ritirarsi con un acquisto pubblicitario a 7 cifre per il New Hampshire

"Alcuni dicono che dovrei abbandonare questa gara. Ma davvero? Sono l'unico a dire che Donald Trump è un bugiardo", afferma l'ex governatore del New Jersey, in forte svantaggio rispetto all'ex presidente, in uno spot direct-to-camera che viene lanciato sulle piattaforme broadcast e digitali.

L'acquisto segna una decisione strategica della campagna di Christie di aumentare le risorse dedicate alla sua strategia "all-in-on-New Hampshire" in vista delle primarie del 23 gennaio. Finora la sua campagna ha dichiarato di avere un basso tasso di liquidità, basandosi principalmente sulle interviste ai media e sugli annunci finanziati da un super PAC che lo sostiene.

Nello spot di 30 secondi, Christie allude al vendicativo messaggio natalizio del suo ex alleato e al suo ruolo nella rivolta del 6 gennaio 2021 al Campidoglio degli Stati Uniti, dicendo agli elettori del Granite State: "Brucerà l'America per aiutare se stesso. Ogni leader repubblicano lo dice in privato. Io sono l'unico che lo dice in pubblico".

Christie ha risposto in modo più deciso agli elettori che si chiedono perché rimanga in gara, sostenendo di essere l'unico a sfidare direttamente il leader del GOP.

Un recente sondaggio CBS News/YouGov ha rilevato che il 10% dei probabili elettori delle primarie del GOP nel Granite State ha dichiarato che Christie è la sua prima scelta, dopo Trump al 44% e l'ex governatore della Carolina del Sud Nikki Haley al 29%, ma in parità con il governatore della Florida Ron DeSantis all'11%.

L'investimento della campagna nel New Hampshire comprende anche un secondo spot, intitolato "The Choice", che sarà lanciato venerdì e che illustra la visione di Christie per l'America e lancia un appello all'unità.

Fonte: edition.cnn.com