Christie difende la sua candidatura alla Casa Bianca dopo le critiche di Sununu

"Da quando Chris ha iniziato a lavorare per Nikki Haley ed è diventato un dipendente di Nikki Haley, non è più lo stesso Chris Sununu", ha detto Christie, che è stato amico di Sununu per più di un decennio, ad Anderson Cooper della CNN su "AC360".

"Chris Sununu è stato uno dei critici più accesi di Donald Trump in questo Paese", ha detto, aggiungendo poi: "Questo è un uomo che ha detto che Donald Trump è inadatto. Tutte cose che il suo candidato non è disposto a dire" e ha accusato Sununu di aver abbandonato "i suoi principi per cercare di ottenere qualche favore politico all'interno del suo Stato".

I commenti di Christie arrivano mentre i candidati presidenziali del GOP cercano di distinguersi nelle ultime settimane prima dei caucus dell'Iowa. Domenica Sununu, che ha appoggiato l'ex governatore della Carolina del Sud Nikki Haley nelle primarie repubblicane, ha suggerito che la candidatura alla Casa Bianca dell'ex governatore del New Jersey è giunta a un "punto morto" e che dovrebbe abbandonarla.

Christie ha detto a Cooper che pensa che Sununu abbia scelto di appoggiare Haley "sulla base di una serie di sondaggi in quel momento", chiedendo: "Quali indicazioni ha che lei voglia battere Donald Trump?".

"A proposito, come fa Chris Sununu a difendere quello che ha detto su Civil War? Non lo capisco", ha proseguito, criticando il fatto che Haley non abbia menzionato la schiavitù come causa della Guerra Civile in un municipio del New Hampshire e il successivo tentativo di ripulire la sua risposta.

I rappresentanti di Sununu hanno rifiutato di commentare l'intervista. La CNN ha contattato la campagna di Haley per un commento.

Martedì scorso, Sunnu ha detto che "Chris ha raggiunto il suo limite, se vogliamo" e che "dice la verità su Trump, ma questo è molto diverso dal fatto che si traduca in voti per una candidatura a presidente degli Stati Uniti".

"Non sto dicendo a Chris che deve uscire, giusto?". Ha detto Sununu dopo un evento della campagna di Haley a Rye, nel New Hampshire. "Non sto chiamando Chris Christie per dirgli che deve assolutamente uscire. Penso che sia abbastanza intelligente da vedere le scritte sul muro e sapere che ha una grande opportunità non solo di sostenere Nikki, ma di fare qualcosa di veramente importante per il Paese e per il partito e di iniziare a farci progredire".

Nell'intervista con Cooper, Christie si è anche espresso sul candidato del GOP, affermando di ritenere che la Corte Suprema degli Stati Uniti respingerà "molto rapidamente" l'argomentazione di Trump secondo cui egli gode dell'immunità dai procedimenti federali per i presunti crimini commessi mentre era in carica - una questione fondamentale nel caso penale di sovversione elettorale del 2020 intentato dal consigliere speciale contro l'ex presidente.

Alla domanda se crede che l'Alta Corte si occuperà del caso, Christie ha detto di pensare che i giudici potrebbero "dare un colpo di spugna" e "dire di lasciar perdere e seguire le sentenze delle corti inferiori".

"Non credo che ci sia un vero argomento", ha detto. "Pensate alla praticità della cosa. Un presidente potrebbe letteralmente fare qualsiasi cosa. E se non viene messo sotto impeachment e rimosso per questo, sfugge a qualsiasi tipo di responsabilità legale penale o civile. Non ha alcun senso".

Ebony Davis della CNN ha contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com