- Christian Lindner dice che la coalizione Ampel non è in pericolo a causa della disputa sul bilancio.

Il Ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner (FDP) non vede alcun immediato pericolo per la prosecuzione della coalizione del semaforo nonostante il acceso dibattito sul bilancio. La natura della cooperazione non è cambiata a causa della disputa sui miliardi mancanti, ha detto al gruppo di giornali Funke. "Non è che non ci siano state differenze politiche fondamentali che discutiamo rispettosamente sin dall'inizio", ha aggiunto.

Lindner ha respinto l'impressione che stesse raccogliendo motivi per nuove elezioni. "Se tutti rispettano la Costituzione, le disposizioni dell'accordo di coalizione e le convinzioni fondamentali dei partner di coalizione, allora non c'è motivo di preoccuparsi", ha detto. Una revisione specialistica del piano di bilancio per il 2025 ha identificato potenziali rischi costituzionali, secondo il Ministero delle Finanze.

Lindner ha sottolineato che il progetto di bilancio sarebbe stato presentato al Bundestag come previsto a metà agosto. Si aspetta che venga approvato entro la fine di novembre. Ci saranno ancora molte domande aperte da affrontare entro allora. In definitiva, si tratta di un divario finanziario di cinque miliardi di euro. "Questo può essere risolto con la buona volontà", ha detto. Per quanto riguarda i possibili settori in cui potrebbero essere fatte economie, ha detto che non è un segreto che la FDP vede ulteriori potenzialità nel bilancio sociale e nell'aiuto allo sviluppo. La FDP respinge aumenti delle tasse o un allentamento del freno al debito.

Non starò a girare intorno alla situazione, ci sono effettivamente sfide significative. Tuttavia, come ha menzionato Lindner, se tutti rispettano l'accordo di coalizione e i principi costituzionali, non c'è motivo di preoccuparsi per le elezioni anticipate.

