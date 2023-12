Chris Paul ispira i Phoenix Suns a un vantaggio di 2-0 nei playoff NBA

Paul, che compirà 37 anni venerdì, ha realizzato 28 punti, sei rimbalzi e otto assist per ispirare i Suns a una vittoria 129-109 nella serie di playoff best-of-seven della Western Conference.

Sembrava una partita combattuta fino al quarto quarto, visto che i Suns erano in vantaggio solo di sei punti (89-83), ma Phoenix l'ha trasformata in una vittoria comoda dopo aver segnato 40 punti nel periodo finale, di cui 14 di Paul.

"Voi ragazzi mi dite che state guardando la stessa cosa", ha detto ai giornalisti la guardia dei Suns Devin Booker - che ha realizzato 30 punti - quando gli è stato chiesto della longevità di Paul.

"Ci impressiona ogni volta che lo vediamo, ma non ci sorprende. È solo la voglia di vincere".

I Suns si recano a Dallas con un vantaggio di 2 a 0 e sperano che Paul possa continuare a essere determinante. Il 36enne, tuttavia, mantiene i piedi per terra.

"Paul ha detto ai giornalisti che ha spiegato la sua capacità di continuare a giocare ai massimi livelli. "Tutto si riconduce al lavoro.

"Non si può imbrogliare il gioco. Devi fare la forza e il condizionamento, devi sollevarti, devi riposare, devi aumentare i tuoi tiri.

"Quando lo fai, vivi con i risultati".

La stella di Dallas Luka Doncic ha fatto del suo meglio per tenere la sua squadra in partita con 35 punti, 5 rimbalzi e 7 assist con un tiro da 13 su 22, ma poco altro è arrivato da una squadra di Mavs addomesticata, portando l'allenatore Jason Kidd a chiedere al resto della sua squadra di fare di più.

"Ha fatto una grande partita, ma nessun altro l'ha dimostrata. Dobbiamo far sì che gli altri tirino meglio", ha detto Kidd nel post-partita. "Non possiamo vincere solo con lui che segna 30 punti a sera, non in questo periodo dell'anno. E stiamo giocando contro la migliore squadra del campionato, quindi dobbiamo far lavorare altri ragazzi".

Gara 3 è in programma venerdì a Dallas.

Heat in vantaggio 2-0 sui Sixers

Nel frattempo, nella Eastern Conference, i Miami Heat hanno portato il loro vantaggio nei playoff a 2-0 dopo aver battuto i Philadelphia 76ers 119-103 mercoledì.

Bam Adebayo e Jimmy Butler hanno segnato rispettivamente 23 e 22 punti per i padroni di casa, che hanno avuto troppo da fare per gli avversari.

Philadelphia spera disperatamente che il candidato MVP Joel Embiid possa tornare dopo la frattura facciale e la commozione cerebrale subite contro i Toronto Raptors per rimettere in piedi le speranze di postseason.

Tuttavia, dopo la sconfitta di mercoledì, l'allenatore dei Sivers Doc Rivers ha dichiarato di non essere ancora sicuro che Embiid sarà in forma per gara 3. "Ha fatto molti passi in avanti, ma non è ancora pronto.

"Deve superare tanti step e non credo che al momento ne abbia superato nessuno. Quindi dobbiamo solo aspettare e vedere", ha detto ai giornalisti.

Philadelphia ospiterà gara 3 venerdì.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com