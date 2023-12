I punti salienti della storia

Chris Paisley vince il primo titolo dell'European Tour... con l'aiuto della moglie

Chris Paisley vince il primo titolo dell'European Tour

Sua moglie era caddy

Paisley si è aggiudicato un premio di 192.578 dollari per il primo posto

Quando il portaborse abituale dell'inglese si è preso una lunga vacanza, sua moglie è intervenuta all'ultimo minuto per dare una mano.

Keri, che Paisley ha ammesso di "non saperne molto di golf", ha fatto per la prima volta da caddie al marito, che ha partecipato all'Open Championship in Sudafrica.

Con il favorito Branden Grace che gli stava col fiato sul collo - e che per un breve periodo ha preso il comando - nell'ultima giornata, Paisley ha elogiato l'influenza calmante della moglie mentre realizzava una prestazione impeccabile nel quarto giro.

"Lei non ne sa molto di golf, ma mi conosce molto bene e sa quando vado un po' più veloce del solito o quando sono un po' teso", ha detto Paisley ai giornalisti.

"Arrivare all'ultimo fairway con lei accanto è stato incredibile. Non ha mai sbagliato un piede. È la prima volta che fa da caddie e non potrò mai ringraziarla abbastanza".

"La mia caddie abituale sta ricevendo un po' di critiche, ma non potrò mai dire abbastanza di quanto sia stata brava in questa settimana e nella vita in generale".

Nonostante una folla di tifosi che acclamava il numero 30 del mondo Grace, il giocatore con la classifica più alta, Paisley ha mantenuto la calma e ha realizzato sei birdie in un giro finale di 66 in sei colpi per assicurarsi la vittoria.

Partito per il torneo come 286° giocatore al mondo, il 31enne salirà al 121° posto dopo aver vinto il primo premio di 192.578 dollari.

L'ultima vittoria di Paisley risale al 2012, quando ha vinto l'English Challenge con un margine di due colpi sul connazionale Francis McGuirk.

Partito con un colpo di ritardo rispetto a Paisley, Grace ha iniziato con un birdie-eagle per prendere subito il comando, anche se un doppio bogey alla sesta e un bogey alla dodicesima hanno fatto sì che il sudafricano avesse lasciato troppo da fare.

"Non riesco ancora a crederci", ha detto Paisely della sua vittoria. Andare testa a testa contro Branden, nel suo paese natale, con quasi tutti i presenti dalla sua parte, è stata dura, ma ho giocato alla grande".

"Ho giocato in modo straordinario. Non pensavo nemmeno di essere in grado di giocare così bene, ad essere sincero, e uscire vincitore in un posto così bello è fantastico".

