Chris Harrison è "grato" per la rottura con il franchise di "Bachelor

Durante un recente episodio del podcast "Trading Secrets", condotto dall'ex allievo di "The Bachelorette" Jason Tartick, Harrison ha parlato di cosa significhi essere coinvolto nel franchise.

"La vedo ancora come una benedizione nella mia vita. All'inizio è stata dura, ovviamente non è stato immediato sentirsi bene con tutto perché quello che ho passato è stato tumultuoso", ha detto Harrison. "Non lo auguro a nessuno".

Nel febbraio 2021 è stato annunciato che il conduttore e produttore si sarebbe allontanato dalle sue funzioni di conduttore dopo aver difeso pubblicamente Rachael Kirkconnell, una concorrente di "Bachelor" che è stata criticata dopo che, durante la sua permanenza nello show, sono emerse delle foto che la ritraevano al ballo di una confraternita a tema piantagione antebellica nel 2018.

"Questa storica stagione di The Bachelor non dovrebbe essere rovinata o oscurata dai miei errori o sminuita dalle mie azioni", ha detto Harrison all'epoca in un post su Instagram. "A tal fine, mi sono consultato con la Warner Bros. e la ABC e mi farò da parte per un periodo di tempo e non parteciperò allo speciale After the Final Rose".

Mesi dopo, è stato annunciato che avrebbe lasciato definitivamente il programma.

Durante il podcast di questa settimana, Harrison ha dichiarato che l'intera esperienza è stata "qualcosa che prego Dio che il mio peggior nemico non affronti mai".

"Ma, detto questo, sapevo di dovermi togliere da quella che era diventata una situazione molto tossica", ha aggiunto. "E l'ho fatto, ed è stata una situazione molto difficile".

L'ex giocatore di football e vincitore della quinta stagione di "Bachelor" Jesse Palmer ha preso il posto di conduttore.

Fonte: edition.cnn.com