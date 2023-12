Notizie salienti

Chris Evert spiega perché è improbabile che Roger Federer vinca gli US Open

Federer favorito 5-4 per vincere la sesta corona degli US Open

Ma il caldo di New York potrebbe essere troppo, dice Evert

"Rafa Nadal si sta leccando i baffi".

Con due major all'attivo in questa stagione, il fuoriclasse svizzero, recentemente ostacolato da un problema alla schiena, potrebbe ripetersi a New York?

Chris Evert, 18 volte campione del Grande Slam, non la pensa così.

"Sarei molto sorpresa se Roger Federer vincesse gli US Open", ha dichiarato la Evert alla CNN.

"È molto abile, lo sappiamo, ma è un tiratore e credo che agli US Open si debba lottare molto di più che con un tiratore".

Il caldo

Il caldo torrido di New York in questo periodo dell'anno potrebbe essere troppo per lo svizzero, che ha compiuto 36 anni all'inizio del mese.

L'ultima volta che ha giocato gli US Open è stato nel 2015, dove ha perso in finale contro il serbo Novak Djokovic, ex campione del mondo.

L'anno scorso Federer ha saltato l'evento perché si era preso sei mesi di pausa per far guarire il ginocchio dall'operazione subita all'inizio della stagione. Dopo la più lunga pausa per infortunio della sua carriera, ha vinto gli Australian Open all'inizio della stagione e Wimbledon a luglio.

"Ora stiamo andando verso la parte calda della stagione, la parte calda dell'anno", ha detto Evert, che ha vinto gli US Open sei volte tra il 1975 e il 1982 e si è ritirata nel 1989 all'età di 35 anni.

"Ha ancora qualcosa nel serbatoio?", si è chiesta la Evert in un'intervista del mese scorso.

"Quei lunghi match di cinque set, può giocare partite di cinque set, due, tre, quattro di fila? È un panorama completamente diverso e penso che uno come Rafa Nadal si stia leccando i baffi in questo momento, volendo ottenere il secondo Grande Slam".

Dopo aver perso in finale agli Australian Open contro Federer, Nadal ha conquistato il decimo titolo record degli Open di Francia al Roland Garros di Parigi in giugno.

Questa settimana lo spagnolo ha riconquistato il primo posto nel tennis maschile e sarà la testa di serie a Flushing Meadows, dove ha vinto il titolo nel 2010 e nel 2013.

Una brutta schiena

Il terzo classificato Federer ha giocato solo un evento prima degli US Open, l'ultimo major dell'anno che ha vinto per cinque anni di fila tra il 2004 e il 2008.

Il 13 agosto ha raggiunto la finale del Montreal Masters, dove ha perso contro il giovane astro nascente tedesco Alexander Zverev in set diretti.

Dopo la sconfitta, Federer si è ritirato dal torneo Western & Southern Open di Cincinnati, affermando in un comunicato di essersi "stirato" la schiena in Canada e di aver bisogno di riposo.

Con il campione in carica Stan Wawrinka e Djokovic entrambi fuori per infortunio, lo svizzero è il favorito 5-4 per la vittoria degli US Open presso il bookmaker britannico William Hill.

Ciò significa che una scommessa vincente di 4 dollari frutterebbe 5 dollari più la puntata iniziale. Nadal è secondo a 9-4, seguito dal britannico Andy Murray, ex vincitore, a 5-1 e da Zverev a 8-1.

Uno scherzo

Poco dopo aver battuto il croato Marin Cilic all'All England Club a luglio per conquistare il suo primo titolo di Wimbledon in cinque anni, il 19 volte vincitore di major Federer ha dichiarato alla CNN che vincere un terzo titolo del Grande Slam in questa stagione sarebbe "uno scherzo".

"So che se rimango in forma ho la possibilità di fare bene agli US Open, ma vincere? Sì, a un certo punto mi sembra quasi di dover essere realista", ha detto Federer.

"Non ho più 25 anni. Non sono sicuro di poter vincere tre Slam in un anno. Vincerne due è già abbastanza folle e sufficiente per me", ha detto.

Un'altra vita

Evert, che ha vinto il suo ultimo Slam all'età di 31 anni e ora lavora come broadcaster per ESPN e gestisce la sua accademia di tennis in Florida, è impressionata dalla stagione stellare di Federer.

"Come è possibile? Perché Roger Federer è il tipo di giocatore che si lascia scivolare addosso le sconfitte", ha detto la Evert.

Ha abbastanza energia emotiva per il suo modo di vedere il tennis, ha quattro figli e una moglie, quindi ha un'altra vita che lo allontana dalle pressioni del tennis".

"È un creatore di colpi, non è un macinatore, non ha bisogno di allenarsi cinque o sei ore al giorno per tirare le palle come un Nadal".

Fonte: edition.cnn.com