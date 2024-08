Chiusura stradale per protesta per il clima causa ingorghi e successivo incidente sulla A27

Eco-protestatori causano un grave disturbo sulla A27 vicino a Brema, portando a un ordine del giudice per la chiusura totale. Ciò ha provocato un ingorgo stradale lungo e un incidente, attirando molte critiche.

Durante una protesta ambientale, la polizia ha attuato la chiusura completa della A27 vicino all'interchange di Brema per più di un'ora. I manifestanti hanno appeso striscioni da un ponte sopraelevato a mezzogiorno. La chiusura ha provocato un ingorgo stradale che si è esteso per sei chilometri, causando un incidente involving tre veicoli, uno dei quali si è capovolto. Quattro persone hanno riportato ferite lievi.

Prima dell'evento, sono sorti tensioni tra gli attivisti e la città di Achim. Gli attivisti avevano inizialmente pianificato di svolgere la loro protesta durante il traffico attivo sul ponte, ma la città lo ha proibito a causa di preoccupazioni per la sicurezza. Alla fine, è stata concessa una dimostrazione sul ponte.

Gli attivisti hanno cercato ricorso presso il Tribunale Amministrativo di Stade, che ha stabilito che l'autostrada avrebbe dovuto rimanere chiusa per la dimostrazione per un'ora. In seguito, la città ha impugnato questa decisione davanti al Tribunale Amministrativo Superior di Bassa Sassonia, portando alla riduzione della chiusura a mezz'ora. In una successiva dichiarazione, il tribunale ha riconosciuto di non condividere la stessa opinione del tribunale di Stade.

La sicurezza al di sopra del diritto di assemblea?

Il tribunale ha argomentato che la chiusura completa della A27 non era necessaria per mantenere l'equilibrio tra i diritti fondamentali coinvolti. La chiusura ha imposto rischi significativi sia per gli utenti della strada che per i residenti locali, che il tribunale ha considerato più critici del diritto di assemblea. Il ricorso della città si è concentrato esclusivamente sulla riduzione del tempo, lasciando le autorità vincolate alle circostanze specifiche.

Gli attivisti hanno citato un processo penale in corso a seguito di una protesta simile lungo la A27 durante la conferenza dei ministri dei trasporti del 2021 come il motivo della loro azione. Un verdetto del tribunale locale di Achim è atteso in futuro. "Giornalmente, il traffico automobilistico dannoso e letale causa gravi danni a molte persone e animali", hanno dichiarato gli attivisti.

Il sindacato della polizia tedesca (DPolG) di Brema ha espresso forti critiche alla decisione del tribunale. "Creare un ingorgo stradale artificiale su un'autostrada federale, anche se c'è un limite di velocità, comporta rischi persistenti", ha detto il presidente dello stato, Bernard Soika. "Trovo estremamente negligente prioritizzare la libertà di assemblea rispetto alla sicurezza e alla vita degli altri", ha protestato Soika.

Dopo la decisione del tribunale, gli attivisti hanno argomentato che la loro dimostrazione era necessaria a causa degli effetti dannosi del traffico pesante sull'ambiente e sulla salute pubblica. Tuttavia, il giudice ha prioritizzato la sicurezza stradale e il benessere dei residenti locali rispetto al diritto degli attivisti di riunirsi, ordinando un periodo di chiusura più breve per l'autostrada. L'ambiente e la preoccupazione per la sua conservazione sono rimasti un tema centrale durante le proteste e i successivi dibattiti.

