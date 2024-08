- Chiusura parziale della linea ferroviaria Amburgo-Lübeck a causa di lavori di costruzione

A causa di lavori di costruzione sui cavi e le linee aeree, non ci saranno treni diretti tra Amburgo e Lubecca questo weekend. Il parziale chiusura è iniziato nel pomeriggio, come ha detto un portavoce delle ferrovie. Dovrebbe durare fino a lunedì mattina alle 5:00. A Hamburg-Tonndorf viene costruita una nuova cabina di segnalazione elettronica, che dovrebbe rendere il traffico ferroviario più stabile e puntuale.

I treni regionali delle linee RE8, RE80 e RB81 partiranno o termineranno ad Ahrensburg (distretto di Stormarn). Tra la stazione centrale degli autobus (ZOB) ad Amburgo e Ahrensburg ci saranno autobus sostitutivi. Secondo l'app delle ferrovie, il tempo di viaggio quasi raddoppierà, arrivando a circa un'ora e mezzo. I treni tra Amburgo e Lubecca vengono spesso utilizzati dai turisti e dai visitatori del giorno per raggiungere il Mar Baltico durante i weekend estivi.

Linea aerea difettosa ferma l'espresso regionale

Durante la notte, una linea aerea difettosa ha fermato un espresso regionale sui binari. 23 passeggeri sono rimasti bloccati vicino alla stazione di Hamburg-Wandsbek. Un cavo della linea aerea era appeso sul tetto del treno, come ha riferito la polizia federale.

I servizi di emergenza sono stati allertati dai residenti che avevano sentito un forte botto e visto scintille volare. Non c'era pericolo per i passeggeri poiché erano protetti all'interno del treno regionale. I passeggeri e il conduttore del treno sono stati evacuati e portati alla stazione centrale di Amburgo con un autobus.

Bahn: Nessun collegamento con i lavori di costruzione

La polizia federale non ha potuto inizialmente dire perché la linea aerea è fallita. Non ci sono indicazioni che sia stata distrutta intenzionalmente. Una portavoce delle ferrovie ha detto che non c'è alcun collegamento con i lavori di costruzione, che si stanno svolgendo in un luogo diverso.

Leggi anche: