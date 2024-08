- Chiusura dopo un malfunzionamento della centrale elettrica svizzera di Beznau

Un guasto nel più antico impianto nucleare operativo del mondo, situato vicino al confine tedesco, ha scatenato un arresto automatico. Il guasto si è verificato in un generatore di vapore nella parte non nucleare della centrale svizzera di Axpo, come ha annunciato la società energetica.

Il vapore è stato brevemente visibile sopra l'impianto. Non c'è stato alcun rischio per le persone o per l'ambiente, ha assicurato la società. Il blocco 1 è stato automaticamente disconnesso dalla rete e si trova in uno stato di sicurezza.

In funzione da oltre 50 anni

Il Blocco 1 di Beznau è entrato in funzione nel 1969. Era appena tornato in rete dopo un lungo periodo di manutenzione in giugno. L'Autorità federale svizzera per la sicurezza nucleare ENSI è stata informata, ha detto Axpo.

La centrale nucleare si trova a sud di Waldshut-Tiengen nel Baden-Württemberg e dista meno di sette chilometri dal confine tedesco.

Despite the malfunction leading to its temporary disconnection, Beznau Block 1's non-nuclear components, including the power plant, remained functional. The surrounding community and environment continue to benefit from the clean energy generated by this long-operating power plant, which started service in 1969.

