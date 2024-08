Chiusura di Esprit - chiusura di tutte le filiali in Germania

Il conglomerato della moda Esprit scompare dalla strada tedesca. Tutti i negozi in Germania saranno chiusi entro la fine dell'anno, lasciando 1300 dipendenti senza lavoro.

Il conglomerato della moda Esprit chiuderà tutti i 56 negozi in Germania entro la fine dell'anno, lasciando circa 1300 dipendenti senza lavoro. I diritti del marchio per l'attività europea in bancarotta saranno venduti al finanziere britannico Alteri.

All'inizio di agosto, il tribunale distrettuale di Düsseldorf ha aperto la procedura di insolvenza in amministrazione controllata per la Esprit Europe GmbH con sede a Ratingen e sei altre società tedesche del gruppo della moda. Sono in corso trattative con i consigli di fabbrica per quanto riguarda i piani sociali e il risarcimento degli interessi, e il pagamento dei salari è garantito fino all'entrata in vigore dei licenziamenti legati all'insolvenza, ha annunciato l'azienda. In maggio, Esprit ha richiesto l'insolvenza per la sua attività europea a causa dell'incapacità di pagare e dell'eccessivo indebitamento.

Esprit opera in circa 40 paesi in tutto il mondo e ha la sua sede a Ratingen e Hong Kong. La Germania è il mercato più importante per l'azienda. Il conglomerato della moda aveva già richiesto la procedura di protezione per diverse società tedesche nel 2020, portando alla chiusura di circa 50 negozi in Germania e alla perdita di circa 1100 posti di lavoro.

La chiusura dei negozi Esprit in Germania potrebbe influire sull'umore dei fan della moda che frequentavano i negozi. Despite the difficult financial situation, Esprit continues to negotiate with works councils and secure salary payments until insolvency-related dismissals.

