Chiuse dalla scuola dai talebani, le ragazze e le donne afghane stanno trovando nuovi modi per imparare

Khawar aveva già acquistato una pila di libri di testo, con il sogno di diventare un cardiologo. Ma tre anni dopo, le sue giornate iniziano alle 4 del mattino per le preghiere e una lunga lista di incombenze domestiche.

“Le mie giornate normali sono così diverse da quelle di prima. Spero che un giorno tutto cambierà”, ha detto Khawar, che ha chiesto a CNN di utilizzare un alias per motivi di sicurezza e ha risposto alle domande tramite messaggi di testo per “evitare qualsiasi rischio”.

Ma durante la sua pausa pranzo, si dedica a qualcosa di diverso.

Per alcune ore prima di riprendere le sue incombenze, la 22enne studia in segreto per un diploma in scienze della salute attraverso l'Università del Popolo, un'università online non a scopo di lucro con sede negli Stati Uniti che consente ai rifugiati di tutto il mondo, e alle donne come Khawar, di studiare gratuitamente.

Insieme alle scuole online, gli sforzi internazionali si stanno intensificando per educare le ragazze e le donne adolescenti, che sono praticamente confinate nelle loro case da un regime che le considera una sottoclasse sottomessa.

Alcune lezioni si svolgono in luoghi segreti all'interno dell'Afghanistan; altre sono online, sui telefoni e sulla televisione e sulla radio. Vengono gestite da persone diverse, ma sono tutte progettate per raggiungere il maggior numero possibile di ragazze e donne afghane.

Per gli educatori, condividere le conoscenze è una questione di urgenza - una popolazione non istruita è molto più facile da manipolare rispetto a una con una rete segreta di donne e ragazze con le competenze e la convinzione per guidare il paese un giorno.

'Un centro di speranza'

Erfanullah Abidi era tra la folla di persone che cercavano di fuggire dall'Afghanistan ad agosto 2021, in un'evacuazione caotica dopo che gli Stati Uniti e i loro alleati avevano posto fine alla loro occupazione del paese durata 20 anni.

Un ex dipendente del governo e traduttore e consigliere culturale per la NATO, lui e la sua famiglia volarono in Australia, dove si sentì frustrato per il fallimento delle campagne online nel far riaprire le scuole per le ragazze dai talebani.

Così, ha contattato gli amici e ha reclutato insegnanti. Entro febbraio 2023, hanno tenuto la prima di circa 15 classi regolari in luoghi segreti in tutta l'Afghanistan.

“È una lezione frontale, ma ogni studente rappresenta un gruppo di quattro o cinque altri studenti che pensiamo non dovrebbero partecipare” a causa dei rischi per la sicurezza, ha detto.

Ha detto che è facile trovare insegnanti donne disoccupate a causa del divieto dei talebani per le donne di insegnare ai ragazzi, ma può essere difficile trovare quelle nel posto giusto che soddisfino rigorosi requisiti di sicurezza.

Se viene rilevata una potenziale violazione della sicurezza, le lezioni vengono annullate - la sicurezza è la loro priorità assoluta.

Abidi dice che le lezioni segrete offrono molto più dell'istruzione. “Questo è un centro di speranza. Questo è un centro di resilienza. Questo è un posto dove vedono il loro futuro, o dove plasmano o formano il loro futuro”, ha detto.

“[I talebani] tengono le persone non istruite, soprattutto le ragazze, perché diventeranno madri in futuro. Diventeranno genitori in futuro. La loro ideologia è quella di tenerle non istruite in modo da poter manipolare i figli della prossima generazione per la loro ideologia terroristica”.

1,4 milioni fuori dalla scuola

Tre anni dopo la presa del potere dei talebani, l'UNESCO stima che 1,4 milioni di ragazze sono deliberatamente private dell'istruzione secondaria.

Il numero di studenti delle scuole elementari sta diminuendo a causa della scarsità di insegnanti maschi. Le famiglie in difficoltà optano anche per mandare i loro figli a lavorare invece di andare a scuola.

L'Organizzazione Begum per le Donne (BOW) spera di raggiungere le ragazze e le donne all'interno delle loro case, con lezioni alla radio, online e in TV.

L'imprenditrice afghana Hamida Aman ha fondato BOW alla fine del 2020 per difendere i diritti delle donne afghane, ma è diventata molto di più di questo.

Da Kabul, Radio Begum trasmette sei ore di lezioni radio al giorno, insieme a programmi di salute, psicologia e spirituali per le donne in quasi tutte le parti dell'Afghanistan.

“La nostra stazione radio non è tollerata in alcune province del sud, perché sono molto, molto conservatrici. Non vogliono nemmeno sentire le voci delle donne alla radio”, ha detto Aman.

Ogni giorno tra 10 e 20 donne chiamano la stazione per chiedere consigli a medici e psicologi in diretta su come affrontare la vita in Afghanistan, ha detto Aman.

“Le madri ci chiamano per lamentarsi che le loro figlie non mangiano più... Sembra che siano depressive, non parlano o continuano a piangere”.

L'Accademia Begum offre anche lezioni online filmate nei suoi studi a migliaia di chilometri di distanza a Parigi. Le lezioni televisive coprono un'ampia gamma di materie, presentate da donne per donne - qualcosa che non è consentito in Afghanistan sotto i talebani.

“Adesso, se accendi la televisione in Afghanistan, quando passi da un canale all'altro, vedi solo uomini, soprattutto uomini, pochissime donne, soprattutto nei programmi in prima serata la sera, solo uomini, uomini, uomini”, ha detto Aman.

Begum TV sta anche lavorando per espandere la sua programmazione per offrire più intrattenimento leggero. “Il nostro pubblico ci chiede di avere qualcosa di leggero e gioioso perché la vita è così triste, la situazione è così triste e non c'è nulla di leggero e gioioso”, ha detto Aman.

Lezioni dal Rwanda

Il 15 agosto 2021, Shabana Basij-Rasik, fondatrice della School of Leadership, Afghanistan (SOLA), ha chiuso le porte della scuola, ha bruciato i registri e ha portato di corsa gli studenti all'aeroporto per trasferirsi in Rwanda.

Ogni anno offrono un numero limitato di borse di studio alle ragazze afghane per soggiornare e studiare, ma le domande superano di gran lunga i posti disponibili - e hanno dovuto trovare un modo per raggiungere più studenti.

Una versione online della scuola - SOLAx - è iniziata a marzo, portando una versione rivista del curriculum afghano a circa 8.000 studenti dispersi in 41 paesi.

È così triste, perché gli afghani sono ovunque ormai," ha detto il cofondatore di SOLAx Mati Amin. "Ma la maggioranza (89%) arriva ancora dall'interno dell'Afghanistan, dalle 34 province."

Le lezioni di trenta minuti vengono impartite in inglese, pashto e dari tramite WhatsApp, con il supporto della società tecnologica Meta, che consente a SOLAx di utilizzare la sua interfaccia di programmazione delle applicazioni (API) gratuitamente.

"WhatsApp è il modo migliore per raggiungere queste ragazze. E vediamo l'adesione quando gli studenti tornano a richiedere anche più di 1.000 lezioni negli ultimi giorni," ha detto Amin.

Il lavoro è in corso per aggiungere il curriculum completo dell'Afghanistan per le classi dal 7° al 12°, con alcune modifiche per incoraggiare il pensiero critico e sostenere l'interesse della generazione dei social media.

"Ci sono donne afghane istruite che insegnano l'inglese," ha detto. "E penso che sia molto importante. È un altro modo per dare loro quella speranza che un giorno potrebbero anche essere in questa posizione."

Khawar non parla più con le sue vecchie compagne di scuola. Tutte sono uscite dall'Afghanistan, alcune prima della presa di potere dei talebani per frequentare università altrove.

Dopo la scuola superiore, cinque dei suoi compagni di classe sono partiti per studiare medicina in Turchia. La sua preside l'aveva implorata di andare con loro, ma lei aveva rifiutato, preferendo frequentare l'Università di Kabul, come i suoi parenti.

"Molte volte la preside della scuola mi ha detto che mi sarei pentita di questa decisione. Non ci credevo allora, ma ora mi pento davvero," ha detto.

Anche se supera le scienze della salute, sa che le restrizioni dei talebani le impediscono di lavorare nel settore sanitario a Kabul, quindi dovrà trasferirsi altrove.

"Spero che un giorno possano capire lo sforzo che ho fatto, studiando giorno e notte, dedicando la mia vita a questo," ha detto.

"Forse non capiranno mai ora, ma un giorno se ne pentiranno."

Nonostante le sue attuali circostanze, Khawar continua a inseguire il suo sogno di diventare un professionista della salute attraverso l'Università del Popolo, contribuendo allo sforzo globale per educare le donne in Asia e oltre.

Le iniziative educative in luoghi segreti e attraverso organizzazioni internazionali come BOW mirano a raggiungere 1,4 milioni di ragazze afghane che attualmente non hanno accesso all'istruzione secondaria per ordine dei talebani.

