China Open: Naomi Osaka batte la detentrice del titolo Caroline Wozniacki e raggiunge la finale

Dopo aver conquistato il titolo Toray Pan Pacific nella città natale, la stella giapponese ha messo fine alla striscia di 17 partite vinte da Bianca Andreescu, fresca campionessa degli US Open, nei quarti di finale del China Open di Pechino.

La vittoria le ha anche garantito un posto alle WTA Finals di Shenzhen, quinta giocatrice a raggiungere la finale di fine stagione da 14 milioni di sterline.

Senza dubbio incoraggiata dalla combattuta vittoria contro la giocatrice che le è succeduta come campionessa a Flushing Meadows, Osaka ha sconfitto la campionessa in carica del China Open Caroline Wozniacki nella semifinale di sabato.

Si è trattato di un'enfatica vittoria per 6-4 6-2 in 84 minuti per la ventunenne Osaka, che sta trovando la sua forma migliore a fine stagione durante lo swing asiatico.

Affronterà la numero 1 del mondo Ashleigh Barty in finale, dopo che l'australiana ha salvato un match point nella vittoria in tre set sull'olandese Kiki Bertens nella semifinale d'apertura.

La numero quattro del mondo Osaka ha avuto l'opportunità di fare il salto di qualità sul 3-3 nel primo set, ma nel nono gioco ci è riuscita e ha servito per l'apertura.

Un break iniziale nel secondo set ha creato ulteriori problemi alla danese Wozniacki e Osaka ha corso verso la vittoria grazie a un mix di servizio forte e di vincenti diretti.

La vittoria è stata ancora più meritevole dopo aver rivelato di aver dormito poco dopo l'epica vittoria sulla Andreescu della notte precedente.

"Sono andata a dormire alle 4:00, mi sono svegliata alle 6:00, quindi due ore abbondanti, non riesco a dormire dopo le mie partite", ha detto Osaka.

"Sento che la mia adrenalina è più alta durante i match più difficili, quindi è più difficile dormire".

Osaka spera in un riposo migliore in vista del suo quarto incontro in carriera con Barty, che è in vantaggio per 2-1 nei precedenti.

Thiem alle finali ATP

Nel frattempo, nell'evento ATP di Pechino, Dominic Thiem ha recuperato un set e un break di svantaggio per battere il russo Karen Khachanov per 2-6 7-6 7-5 e raggiungere la finale.

La vittoria è valsa all'austriaco un posto alle ATP Finals di Londra del mese prossimo, unendosi a Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer e Daniil Medvedev come qualificati per il campo a otto.

Thiem incontrerà la terza testa di serie Stefanos Tsitsipas in finale, dopo che il greco ha sconfitto la seconda testa di serie Alexander Zverev nella successiva semifinale.

Tsitsipas ha vinto un combattuto tie-break del primo set prima di imporsi per 7-6 6-4 in poco meno di due ore sul suo avversario tedesco.

Fonte: edition.cnn.com