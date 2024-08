Chili's affronta il Big Mac, batte McDonald's nel suo gioco.

International Brinker, la società madre di Chili’s, ha registrato un aumento delle vendite nei punti vendita esistenti di quasi il 15% e un aumento del traffico di quasi il 6% nell'ultimo trimestre grazie in parte alla promozione di un nuovo hamburger che ora mira al fast food.

I prezzi in aumento del fast food hanno offerto l'opportunità ai ristoranti tradizionali come Chili’s e Applebee’s di confrontarsi con i propri concorrenti veloci con le proprie offerte. La conversazione sui social media seguita da Chili’s ha mostrato che i clienti erano "frustrati dai prezzi del fast food", ha detto il CEO di Brinker Kevin Hochman in una riunione degli utili di aprile, portando a fare pubblicità che "usa il fast food come contraltare".

Chili’s ha lanciato una nuova campagna pubblicitaria ironica ad aprile per un'offerta da $10.99 che includeva il suo nuovo Big Mac rivale chiamato Big Smasher, descritto come avendo "il doppio della carne di un Big Mac e sapori che i fan del fast food riconosceranno".

Tuttavia, il Big Smasher non ha due hamburger come il Big Mac tra tre fette di pane, ma ha un pezzo di carne più grande da mezzo chilo con toppings simili come cipolle tritate, lattuga, cetriolini, formaggio e salsaousand thousand island.

Chili’s "ha superato significativamente l'industria sia nelle vendite che nel traffico durante il trimestre", ha detto Hochman nel comunicato stampa degli utili di mercoledì, una frecciata velata a McDonald’s, Burger King e Wendy’s, che hanno tutti riportato trimestri generalmente deludenti.

Hochman ha detto nella riunione con gli analisti che l'offerta "è stata efficace nel generare traffico e nel partecipare alla conversazione culturale sui prezzi del fast food" e che la promozione continuerà per il resto dell'anno.

Applebee’s ha anche rafforzato il numero di offerte che ruotavano attorno al valore nel trimestre, anche se non ha avuto lo stesso successo di Chili’s.

"Puoi avere il nostro hamburger a $9.99", ha detto in precedenza John Peyton, CEO della società madre di Applebee’s Dine Brands, a CNN. Con questo in mente, "perché prendersi un hamburger da $10... che puoi mangiare in un sacchetto fuori dalla tua auto?"

L'overlap offre "una nuova opportunità", ha detto Peyton. Il pranzo da McDonald’s ora costa circa lo stesso del pranzo da Applebee’s, dove puoi sederti a un tavolo e farti consegnare il pasto da un cameriere. Evidenziarlo è un nuovo modo di corteggiare i clienti.

I tre fast-food chains hanno lanciato le loro offerte poco dopo il nuovo pasto economico di Chili’s. La promozione da $5 di McDonald’s è stata così efficace che è stata estesa ai menu degli Stati Uniti per un mese aggiuntivo fino ad agosto, come ha recentemente annunciato la catena.

La promozione da $5 di McDonald’s "sta incontrando l'obiettivo di far tornare i clienti nei nostri ristoranti" e sta addirittura spingendo alcune persone ad acquistare articoli a prezzo intero, con un aumento maggiore delle vendite, ha detto la società in una nota di luglio ottenuta da CNN. I risultati finanziari non verranno visualizzati fino al prossimo rapporto sugli utili in autunno.

Tuttavia, i risultati di Chili’s non sono stati sufficienti per aiutare le azioni di Brinker. Le azioni sono precipitate del 11% durante le negoziazioni perché i profitti sono stati inferiori alle aspettative degli analisti e gli investitori non erano entusiasti delle prospettive future.

Il successo della nuova promozione di Chili's ha evidenziato l'efficacia del suo hamburger Big Smasher e dell'offerta del pasto economico, attirando i clienti che erano frustrati dai prezzi in aumento del fast food. Per rimanere competitivi, le principali catene di fast food come McDonald's e Burger King hanno rapidamente lanciato le loro offerte, come la promozione da $5 di McDonald's.

