- Chieste di oro per un valore di 140.000 euro

Con la truffa della "chiamata shock", ignoti hanno apparentemente raggirato una donna di 65 anni a Oberbayern. La donna anziana ha consegnato l'intero patrimonio in oro, del valore di circa 140.000 euro, a uno sconosciuto, come riferito dalla polizia. In precedenza, i responsabili si erano spacciati per poliziotti al telefono e avevano fatto pressione sulla 65enne di Wörth (distretto di Erding) per circa un'ora e mezzo. Hanno sostenuto che sua figlia aveva causato un incidente in cui una donna incinta e il suo bambino non ancora nato erano morti. Solo pagando subito una cauzione avrebbe potuto evitare una condanna alla prigione per sua figlia. "Completamente sconvolta", la 65enne ha poi consegnato il suo patrimonio in oro a una donna.

La polizia ora cerca testimoni e avverte di non dare mai denaro a sconosciuti e di riagganciare se i chiamanti esercitano pressione. "La vera polizia non richiede mai contanti, trasferimenti o oggetti di valore per condurre indagini".

