- Chiese di Solingen sotto attacco: "Profondità del dominio delle tenebre"

Il capo della Chiesa evangelica in Germania (EKD), la vescovo Kirsten Fehrs, insieme al presidente della Conferenza dei vescovi tedeschi, Georg Bätzing, sono rimasti "sconvolti e turbati" dopo l'attacco con il coltello a Solingen. In una dichiarazione congiunta, hanno espresso le loro condoglianze alle famiglie delle vittime, pregando per la guarigione dei feriti e dei defunti. La violenza insensata mostrata a Solingen, hanno dichiarato, è inconcepibile e ingiustificabile. Bätzing serve come vescovo di Limburg, mentre Fehrs ricopre la posizione di vescovo nella Chiesa del Nord.

Il cardinale Rainer Maria Woelki di Colonia è rimasto "sorpreso e addolorato" dall'incidente. Ha esteso le sue preghiere alle vittime e alle loro famiglie in lutto, mentre considerava anche lo sconcerto della intera comunità di Solingen, che si era riunita per un evento tranquillo solo per essere lasciata confusa e con domande senza risposta dopo l'attacco di venerdì sera che ha causato tre morti. Otto persone sono rimaste ferite, cinque in modo critico.

