- Chiesa mortuaria del re Enrico I trovata a Memleben

Archeologi hanno scoperto la chiesa nel sito storico del monastero di Memleben (Burgenlandkreis) dove si crede che il primo re tedesco, Enrico I, sia morto. Si tratta senza dubbio della Chiesa di Maria del primo mezzo del X secolo, ha dichiarato il capo degli scavi Holger Grönwald. "Le fonti scritte confermano che Enrico giaceva nella chiesa durante le sue ultime ore e designò suo figlio, il futuro Imperatore Ottone il Grande (912-973), come suo successore." Dopo la morte di Enrico (intorno all'875-936), fu sepolto nella chiesa larga 9,20 metri e lunga quasi 15 metri.

Le viscere di Ottone il Grande sepolte nella chiesa

In modo simile, secondo una cronaca medievale, le viscere di Ottone il Grande furono sepolte nella Chiesa di Maria di Memleben la notte dopo la sua morte. All'interno della chiesa è stato trovato un lastrone di pietra come resto della base di un altare. Che fosse un edificio sacro è testimoniato anche da una tomba all'interno della struttura. La semplice cappella del palazzo già in pietra fu quasi completamente demolita a favore di una chiesa monumentale nel 979.

Costanti restauri sul sito storico

Gli scavi hanno rivelato i cambiamenti effettuati nei secoli. La parete nord dell'edificio era ombreggiata da una torre della chiesa. C'era anche un lungo muro medievale tardivo come recinzione del monastero. A sud del muro medievale tardivo, ci furono ripetuti interventi sul terreno che danneggiarono gravemente l'edificio. Nel XIII secolo, l'edificio fu sostituito da una nuova chiesa, che oggi è una rovina.

Dal 2017 ci sono scavi archeologici e di ricerca presso l'ex Palazzo Imperiale di Memleben. Quest'anno gli scavi hanno coinvolto studenti dell'Università Martin Lutero Halle-Wittenberg (MLU) e dell'Università Albert Ludwig di Friburgo. Hanno ricevuto il sostegno della Stiftung Kloster und Kaiserpfalz Memleben e dell'Ufficio statale per la tutela dei monumenti e l'archeologia (LDA) della Sassonia-Anhalt.

