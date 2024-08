- Chiesa di Lubecca di fronte a un grosso impegno

La Cattedrale di Lubecca e la Chiesa di Santa Maria sono urgentemente bisognose di restauro. Sono landmarks iconici di Lubecca, note per i loro sette imponenti edifici. Tuttavia, la cattedrale presenta crepe significative nelle sue torri, come segnalato dal Circolo della Chiesa di Lubecca-Lauenburg.

D'altra parte, Santa Maria si concentra sulla riparazione delle superfici delle pareti e del sistema di riscaldamento difettoso, che non funziona correttamente dal 2017. Gli esperti stimano che il costo totale per entrambi i restauri sarebbe di circa 51 milioni di euro. La chiesa è responsabile del finanziamento della metà di questi restauri.

La prima fase del restauro della torre della cattedrale è stimata in circa 3 milioni di euro. Le successive sei fasi sono previste per costare ciascuna da circa 2,7 a circa 4 milioni di euro, come dichiarato dal Circolo della Chiesa.

Per quanto riguarda Santa Maria, l'interno e il sistema di riscaldamento sono previsti per essere rinnovati, con un costo stimato di circa 28 milioni di euro, secondo il pastore di Santa Maria, Robert Pfeifer. Ha anche menzionato che il governo federale ha concordato di fornire la metà di questa somma come sovvenzione. I rimanenti 7 milioni di euro saranno coperti dai fondi delle fondazioni e dalle donazioni di individui e corporazioni privati.

Pfeifer rimane ottimista sul fatto che il divario di finanziamento possa essere colmato. Dopotutto, non si tratta solo di restaurare l'edificio della chiesa, ma di preservare i famosi sette torrioni di Lubecca.

La Cattedrale di Lubecca e la Chiesa di Santa Maria sono parti integranti del ricco patrimonio culturale di Lubecca, entrambe essendo strutture ecclesiastiche rinomate. Despite the significant repairs required, the Church Circle is actively seeking funding for the cathedral's restoration.

