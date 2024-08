- Chiesa di Garrison subisce danni a causa di dipinti poco dopo l'inaugurazione

Entro pochi giorni dalla sua maestosa inaugurazione, la torre della Chiesa di Garrison di Potsdam ha attirato l'attenzione indesiderata. Le indagini preliminari suggeriscono che individui birichini hanno lanciato palloni pieni di vernice verso la facciata fresca, portando la polizia a rilasciare un rapporto. La torre ha subito due impatti, lasciando dietro di sé due macchie rosse di grandi dimensioni a circa sei-otto metri di altezza.

La facciata della torre della chiesa ora sfoggia un paio di macchie rosse evidenti, mentre il muro alla base è spruzzato dello stesso vivace colore. Secondo un portavoce della polizia, anche il percorso sottostante è stato contaminato dalla stessa sostanza rossa. Di conseguenza, è stato sporto denuncia per vandalismo.

La torre ha tenuto la sua cerimonia di inaugurazione la settimana precedente, alla quale hanno partecipato il Presidente federale Frank-Walter Steinmeier e altri. Da allora, la torre è stata accessibile ai visitatori. La piattaforma di osservazione, situata a 57 metri di altezza, è attesa per attirare i turisti. Tuttavia, la torre non è ancora completamente costruita - una cupola alta 30 metri è prevista per il 2026, che la renderà l'edificio più alto di Potsdam, con un'altezza di 90 metri.

La ricostruzione ha scatenato il dibattito

Il 21 marzo 1933, dopo la presa del potere dei nazisti, la prima sessione del Reichstag si è tenuta in questa chiesa di Potsdam. In questo "Giorno di Potsdam", l'ex Presidente del Reich Paul von Hindenburg e il nuovo Cancelliere del Reich Adolf Hitler si sono scambiati una stretta di mano davanti alla Chiesa di Garrison. Il progetto di restauro della torre ha suscitato notevole controversia, in parte a causa del suo significato storico.

Costruita originariamente nel 1735, la chiesa militare è stata ridotta in cenere durante la Seconda Guerra Mondiale. Su ordine della leadership della DDR, è stata demolita nel 1968. La costruzione della nuova torre è iniziata nel 2017, con l'obiettivo di assomigliare alla sua controparte storica nell'aspetto. Il costo della costruzione della torre è stato di circa 42 milioni di euro, finanziati principalmente dal governo federale senza intenzione di ricostruire la navata della chiesa.

I tentativi di restauro hanno scatenato intense discussioni tra i locali e gli appassionati di storia. Nonostante l'incidente di vandalismo, si prevede che il processo di ricostruzione continuerà, con l'obiettivo di ripristinare la gloria originale della torre.

Con il caso di vandalismo in corso, le autorità sperano che i responsabili vengano portati alla giustizia e che la torre possa essere restituita al suo stato di gloria previsto durante il processo di ricostruzione.

