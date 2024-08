- Chiedono informazioni sulle condizioni dell'Oder.

L'Agenzia per l'Ambiente del Brandeburgo (LfU) sta attualmente adottando un approccio rilassato riguardo alla diffusione dell'alga dorata dannosa nell'Oder. Secondo le informazioni dalla Polonia e i propri dati, l'agenzia considera attualmente la situazione lungo la sezione del fiume Oder tedesco-polacca non critica, ha dichiarato un portavoce dell'agenzia alla Deutsche Presse-Agentur. I livelli di alga lungo l'Oder di confine sono attualmente bassi e non ci sono segni di tossicità, ha aggiunto il portavoce.

Di recente, le autorità polacche hanno segnalato concentrazioni sostanziali dell'alga dorata Prymnesium parvum e numerosi pesci morti nel Canale di Gleiwitz e in una riserva. Questi due affluenti sono circa quattro o cinque giorni di flusso dal confine tedesco-polacco.

Le autorità polacche stanno attualmente esaminando attentamente se l'alga dorata possa essere arrivata al fiume principale da questi affluenti, ha sottolineato il portavoce. "Attualmente, sulla base delle nostre conoscenze, è improbabile", ha detto, menzionando che l'alga può essere rilevata solo in quantità minime o per nulla.

Allerta alta

Il portavoce ha sottolineato l miglioramento della comunicazione con le autorità polacche, che ha portato a uno scambio più rapido di dati. Di conseguenza, il personale della LfU si aspetta un periodo di avvertimento se quantità più grandi dell'alga dorata dal Canale di Gleiwitz dovessero raggiungere il fiume principale e moltiplicarsi lì. La LfU rimane in uno "stato di allerta alto" e continua a monitorare da vicino la situazione nelle parti medie e superiori dell'Oder, ha chiarito il portavoce.

Due anni fa, si sono verificate massicce morti di pesci nell'Oder. Livelli salini elevati, bassi livelli d'acqua, temperature elevate e il tossina dell'alga sono stati identificati come le principali cause delle morti di massa dei pesci nell'agosto del 2022.

Secondo gli esperti ambientali, le cause fondamentali delle morti non sono state ancora affrontate in modo adeguato. Le società minerarie polacche continuano a scaricare carichi ricchi di sale nel fiume e i piani di espansione per l'Oder mettono ulteriormente a dura prova l'ecosistema già indebolito del fiume.

Il portavoce ha menzionato che, al momento, non ci sono segni dell'alga dorata dannosa Prymnesium parvum dal Canale di Gleiwitz che raggiunge Potsdam, che si trova molto più a valle lungo l'Oder.

