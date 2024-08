- Chiedete per il "rispetto familiare" o la "dignità ancestrale"?

Seconda Possibilità per un 38enne al Tribunale di Pforzheim: Dopo un appello vincente presso la Corte Federale di Giustizia (BGH), un uomo è di nuovo sottoposto a processo per il tentato omicidio della moglie.

Il tribunale aveva imposto una condanna a 13 anni e 6 mesi di reclusione nei suoi confronti nella primavera dell'anno precedente. Il tribunale ha stabilito che aveva intenzionalmente spinto la moglie, madre dei loro quattro figli, dal balcone del quarto piano del loro appartamento di Pforzheim nel giugno 2022.

Era per 'onore familiare'?

Si dice che sia caduta sul balcone sottostante. Poi, l'imputato avrebbe apparentemente saltato giù e avrebbe colpito e strangolato lei. Quando i vicini hanno sentito le sue urla e hanno aperto la porta del balcone, l'uomo sarebbe stato visto trascinare la moglie per i capelli attraverso l'appartamento e continuare a picchiarla e strangolarla nelle scale. La vittima ha perso conoscenza e l'imputato è fuggito.

"L'imputato aveva l'intenzione di ucciderla per ristabilire l'onore familiare", sostiene l'accusa. La vittima aveva lasciato il marito tre anni prima.

Osservazioni della Difesa

L'imputato turco aveva negato le accuse nel processo iniziale. Il suo avvocato ha trovato poco convincente la storia del lancio dal balcone per diversi motivi. Tuttavia, l'appello alla BGH è stato vittorioso per ragioni diverse.

Violazione dei Diritti Procedurali da Parte della BGH

La più alta corte penale tedesca ha criticato il primo processo per aver violato la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. L'imputato, che parla solo un tedesco basilare, non ha ricevuto una traduzione scritta in turco dell'atto d'accusa.

Un imputato può influire efficacemente su una sentenza solo se comprende appieno i dettagli del caso. Una traduzione verbale dell'atto d'accusa è soddisfacente solo in rari casi.

Cosa Poteva Comprendere l'Imputato?

Il 38enne si esprime principalmente in curdo, secondo il suo avvocato. Ha imparato a leggere in turco a scuola. La BGH non ha escluso la possibilità che la sentenza possa essere stata influenzata da lacune informative per l'imputato. Ha fornito resoconti contrastanti in diverse parti rispetto alle accuse.

La Vittima è in Protezione Testimoni

Venti testimoni, inclusi esperti e la vittima e uno dei suoi figli, saranno sentiti in sette sessioni di processo entro la fine di settembre. La donna, che ha trascorso diversi giorni in ospedale dopo l'aggressione, si trova in un programma di protezione testimoni.

L'avvocato dell'imputato ha espresso dubbi su un processo equo nel secondo processo. Ha presentato una richiesta di ricusazione contro i giudici, sostenendo segni di riluttanza a chiarire le questioni negli esami dei testimoni strettamente programmati.

La vittima, che è la madre dei figli dell'imputato, si trova attualmente in un programma di protezione testimoni a causa degli eventi. Nonostante il processo imminente, l'avvocato dell'imputato ha espresso preoccupazioni per un processo equo. I figli potrebbero trovare difficile elaborare la ripetizione degli eventi traumatici in aula.

