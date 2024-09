Chiedete il benessere di dipendenti malati che lavorano da casa?

La maggior parte delle persone potrebbe non avere problemi con un po' di attenzione dal proprio capo. Tuttavia, presentarsi durante i giorni di malattia è generalmente visto come un passo oltre il limite, soprattutto se si sospetta che la visita sia per sorprendere i dipendenti a bighellonare. Parliamo della legalità di questa situazione:

Le visite improvvise dei dirigenti aziendali e dei rappresentanti HR ai lavoratori malati nella pianta Tesla di Gruenheide hanno causato un certo scalpore. I lavoratori si sono sentiti ingiustamente accusati di oziare. Tuttavia, i dirigenti hanno sostenuto che le visite erano solo per fare un controllo e offrire assistenza se necessaria.

Indipendentemente dal fatto che questo livello di attenzione sia considerato dolce o invadente, è importante considerare gli aspetti legali di queste visite inaspettate. Entriamo nei dettagli:

Il capo può effettivamente visitare i lavoratori malati a casa?

Sì, possono farlo. Se la visita è consentita, non c'è problema. Anche se il dipendente non è a conoscenza e la visita sembra più una sorveglianza che una cura, è ancora nel diritto. L'intervento del consiglio di fabbrica nel caso della visita ai dipendenti Tesla indica questo. Inoltre, i datori di lavoro possono assumere investigatori privati per indagare se un dipendente non è veramente malato, il che implica un "diritto di visita" per il capo.

Il capo ha bisogno del permesso per entrare nell'appartamento?

No, possono aspettare fuori. Secondo l'articolo 13 della Legge Fondamentale, la casa di un dipendente è un'area personale altamente protetta. Pertanto, l'ingresso senza consenso è illegale e classificato come violazione di domicilio ai sensi della sezione 123 del codice penale (StGB). La coercizione ai sensi della sezione 240 StGB potrebbe anche essere considerata.

Il capo può chiedere il motivo dell'incapacità di lavorare?

Sì, possono chiedere. Tuttavia, i dipendenti non sono obbligati a rivelare i dettagli della loro malattia, che è protetta dal diritto alla privacy.

Quali passi può fare il capo per dissipare i dubbi sull'incapacità di lavorare?

In caso di malattia, i dipendenti devono generalmente fornire un certificato di malattia al capo entro il quarto giorno civile al massimo. I capi possono anche richiedere questo dal primo giorno. Oltre a questo, il capo deve essere informato dell'assenza per malattia il primo giorno. Altrimenti, un richiamo e quindi il licenziamento potrebbero essere imminenti.

Se i dipendenti non presentano il certificato di malattia in tempo, i capi hanno il diritto di interrompere il pagamento del loro stipendio. Possono anche trattenere il pagamento se sospettano che il certificato di malattia sia falso.

Quando i sospetti sono giustificati?

I sospetti sull'incapacità di lavoro di un dipendente ai sensi della sezione 275 del quinto libro del codice sociale sono validi se:

L'individuo è spesso o unusually brevemente malato,

L'individuo è solito essere malato all'inizio o alla fine della settimana.

E poi?

Oltre a questo, il capo può richiedere ai dipendenti legalmente assicurati di ottenere un parere da parte del Servizio Medico per rivedere la loro incapacità di lavoro dalla compagnia assicurativa. Tuttavia, le compagnie assicurative possono rifiutare tale valutazione se la malattia può essere attribuita a diagnosi esistenti.

Quali sono le pene per i finti malati?

Ce ne sono diverse. Se i dipendenti presentano un certificato di malattia falso, possono essere incriminati per un reato penale. La presentazione di un certificato di salute falso è punibile ai sensi della sezione 279 del codice penale e può comportare una pena detentiva fino a un anno o una multa. Inoltre, la frode come reato penale è applicabile. Ovviamente, coloro che vengono sorpresi a fingere possono anche essere licenziati senza preavviso, anche senza presentare un certificato di malattia falso.

Come possono i capi prevenire l'abuso?

Creando un ambiente di lavoro gradevole e gratificante. Se ci sono dubbi sulla sincerità di un dipendente, una conversazione diretta e amichevole dovrebbe essere il primo approccio. È meglio avviare questa discussione sul posto di lavoro piuttosto che a casa del dipendente. Anche se non sono obbligati a rivelare informazioni mediche, spesso si può dedurre molto dalla reazione della persona. Inoltre, le conversazioni trasparenti favoriscono la fiducia e possono prevenire ulteriori sospetti o abusi.

Data la discussione sulla legalità delle visite inaspettate dei capi ai dipendenti malati, è degno di nota che essere al lavoro durante i giorni di malattia è anche un argomento controverso.

** despite some companies having policies that permit employees to work from home while ill, consistently working during sick days could potentially lead to accusations of not genuinely being ill, and employers may take action accordingly.**

