Chiedendo dell'affare di Palhinha con il Bayern, la loro acquisizione di alto profilo da Nix, solleva domande.

Thomas Tuchel era fissato nell'avere Joao Palhinha come "centrocampista difensivo" per il FC Bayern. Alla fine il ragazzo è arrivato un anno dopo e ha faticato sotto il successore di Tuchel, Vincent Kompany. Max Eberl ha parlato della situazione di Palhinha tra le questioni di trasferimento principali del Bayern.

Come previsto, Palhinha ha giocato alcune partite per il Bayern. Ha fatto quattro apparizioni in competizioni ufficiali, ma il suo minutaggio è stato minimo, solo 139 minuti. È ovvio che il 29enne non ha ancora trovato il suo ritmo. Tuchel era entusiasta di firmare Palhinha come centrocampista difensivo durante l'estate del 2023. Tutti i pezzi erano al loro posto e Palhinha era d'accordo, ma l'affare è saltato all'ultimo secondo. Il Fulham non voleva lasciarlo andare perché non riusciva a trovare un sostituto.

Tuchel aveva in mente un ruolo specifico per Palhinha. Avrebbe dovuto essere un vero centrocampista difensivo, a tenere insieme il gioco del Bayern. Non tutti i giocatori della squadra erano d'accordo con questo. Joshua Kimmich, ad esempio, l'ha presa un po' come un affronto e ha dichiarato di vedere se stesso in quel ruolo. Anche Kompany la pensa così e ha rimesso Kimmich al centro dal suo ruolo di terzino destro. L'ha accostato al giovane nazionale Aleksandar Pavlovic. Palhinha, che è stato firmato per circa 50 milioni di euro dopo un anno di ritardo, non ha un posto in squadra. Non è ancora entrato titolare e ha giocato solo i 90 minuti interi nella vittoria per 6-1 contro il Holstein Kiel.

Nella partita casalinga contro il Bayer 04 Leverkusen sabato sera, Palhinha non ha messo piede in campo. Cosa sta succedendo? Il Bayern ha speso 50 milioni di euro per un giocatore che non gli serve più? Lo sporting director Max Eberl lo nega categoricamente e sostiene Palhinha. "Ne avremo bisogno, ne avremo bisogno", ha detto dopo il pareggio per 1-1 contro il Leverkusen. "Siamo ora alla quinta giornata di Bundesliga, abbiamo una giornata di Champions League", ha detto Eberl e ha aggiunto: "Il momento di verità nei campionati è marzo, aprile, maggio".

Eberl vede anche una ragione per l'ottimo inizio del Bayern nel "squadra altamente competitiva". Lo dimostra il fatto che "Joao Palhinha può certamente entrare in gioco in questa situazione". Al Bayern, è così: "Se un giocatore pensa di poter fare un po' meno, allora ce ne sono altri che sono pronti". Come Palhinha - forse già nel suo rapido ritorno in Inghilterra con la partita di Champions League contro l'Aston Villa (potete seguirla in diretta su ntv.de).

Kimmich, d'altra parte, sta fiorendo sotto Kompany e occupa uno dei posti che Palhinha vorrebbe avere. "L'idea di gioco dell'allenatore mi si addice bene. Vedo nel modo in cui vuole giocare a calcio che posso portare le mie forze in tavola", ha detto Kimmich su BR television in "Blickpunkt Sport". "Certo, noto che mi vede al centro.

