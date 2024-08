- Chi vuole cosa in una lotta per il budget dei semafori?

Sono ancora lontani dalla stessa pagina. Sono passati poco più di cinque settimane e mezzo da quando i tre principali esponenti del governo della coalizione del semaforo hanno annunciato: il bilancio per l'anno prossimo è pronto. Ma è chiaro da tempo che non tutto ciò che avevano in mente sta funzionando. C'è ancora un divario di finanziamento di oltre cinque miliardi di euro. E così stanno negoziando di nuovo - il Cancelliere Olaf Scholz, il suo Ministro delle Finanze Christian Lindner e il Vicecancelliere Robert Habeck - non necessariamente fino a tarda notte nella Cancelleria, ma con videochiamate dalle vacanze. La diplomazia telefonica, nello stile del semaforo.

In sostanza, si tratta di una somma gestibile. Con un bilancio totale di 480 miliardi di euro, cinque miliardi non dovrebbero fare molta differenza. Ma la verità è anche questa: la maggior parte dei soldi è vincolata da impegni legali, lo spazio per stabilire le proprie priorità non è così grande. Ma la discussione all'interno della coalizione del semaforo riguarda più del bilancio del 2025 e l'orientamento di base della politica finanziaria tra risparmio e debito. Riguarda anche chi ha ragione e chi cede, soprattutto così vicino alle prossime elezioni federali.

Soprattutto, Scholz e Lindner, che all'inizio del loro mandato governativo sembravano andare d'accordo, sono in disaccordo. La bozza di bilancio dovrebbe essere inviata al Bundestag venerdì, ma non c'è stato alcun segno di riconciliazione finora. Al contrario, ci sono divergenze perché Lindner ha anticipato l'interpretazione di due pareri legali - e Scholz lo ha pubblicamente rimproverato in modo senza precedenti. Da allora, la domanda è: chi vuole cosa in questi negoziati di bilancio?

Il Cancelliere: Fan delle idee insolite

Anche come Ministro delle Finanze, il politico SPD Scholz era noto per tirare fuori all'improvviso un'idea insolita in situazioni apparentemente senza uscita. Il pensiero laterale ha funzionato bene con l'aiuto dell'UE durante la pandemia di corona. Ma è anche andato storto: lo scorso anno, la Corte costituzionale ha respinto l'idea di convertire miliardi di prestiti corona per la protezione del clima. La sentenza ha gettato la coalizione del semaforo in una grave crisi di bilancio - anche se Scholz aveva ripetutamente fatto intendere di non capire la sentenza della corte.

Ora il Cancelliere dice: "È possibile". Intende i piani per sostenere finanziariamente la ferrovia e la società autostradale in modo che non contino verso il freno al debito. Gli esperti legali considerano questo, se mai, solo condizionatamente fattibile - ma Scholz trova difficile fare un passo indietro da una posizione che ha assunto. "In qualche modo funzionerà", si potrebbe anche capire dalle sue parole.

Il Cancelliere è spinto nelle trattative dalla sua frazione. La frazione non solo esercita pressione temporale, ma il capo frazione Rolf Mützenich richiede anche ripetutamente, come un mantra, che si debba assumere più debito a causa della guerra in Ucraina. I tagli ai benefici sociali sono tabù per l'SPD. C'è molta rabbia che si sta accumulando, che è principalmente diretta contro Lindner, ma che mette il Cancelliere in una posizione difficile.

Il Ministro delle Finanze: Guardiano del freno al debito

Per il capo dell'FDP Lindner, una nuova eccezione al freno al debito sarebbe probabilmente la più grande sconfitta. Lui giustifica il suo rifiuto con gli interessi da pagare negli anni a venire. Allo stesso tempo, il freno al debito è anche uno dei temi principali della campagna elettorale dell'FDP mentre lotta per la sua sopravvivenza politica.

Lindner ha reso anche chiaro: il suo bilancio deve essere legalmente a prova di bomba. Lui è già caduto per le idee della Cancelleria guidata dall'SPD e ha ricevuto uno schiaffo dalla Corte costituzionale. "Non succederà di nuovo", ha sottolineato l'uomo dell'FDP in un'intervista estiva della ZDF. Se c'è anche solo il minimo dubbio legale da qualche parte, Lindner vuole tirare il freno di emergenza.

Non ha presentato soluzioni concrete pubblicamente finora. Alcuni nella coalizione del semaforo vedono il suo coinvolgimento dei leader della coalizione nelle trattative di bilancio, che un ministro delle finanze solitamente conduce da solo, come un segno di debolezza. Altri lo accusano di evitare le responsabilità.

Il Vicecancelliere: Scuote la testa

Il terzo del trio, il Vicecancelliere Habeck, sembra tenersi fuori dalla mischia. Dopo un lungo silenzio, ha mostrato il massimo fastidio per il comportamento comunicativo degli altri. Habeck sembra rendersi conto che può ottenere poco sull'argomento del bilancio. Per i suoi Verdi, è principalmente importante che non ci siano tagli significativi ai progetti per il clima.

Altrimenti, sembra esserci più delusione che altro: i Verdi vogliono investire molto di più e sono anche disposti ad assumersi debiti. Tuttavia, vedono anche che questo non funzionerà nella coalizione attuale. La questione contesa del freno al debito è qualcosa che Habeck preferisce riservare alla campagna elettorale, che probabilmente guiderà come candidato cancelliere dei Verdi l'anno prossimo.

