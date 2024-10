Chi visita Parigi in auto dovrà preparare notevoli risorse finanziarie.

L'amministrazione di Parigi sta procedendo con la riforma del traffico nonostante l'opposizione. Sono state recentemente introdotte due nuove regole. Tra coloro che hanno protestato contro una delle misure c'era anche il capo dei trasporti della città stessa.

A partire da inizio ottobre, i turisti che visitano Parigi incontreranno un notevole aumento delle tariffe per il parcheggio dei veicoli di grandi dimensioni. Parcheggiare per un'ora nel centro della città ora costa 18 euro per i veicoli di grandi dimensioni, e sei ore costano 225 euro. Le tariffe fuori dal centro sono leggermente più basse. I residenti di Parigi, gli artigiani o le persone con disabilità sono esenti da questa regola, ma ciò che costituisce "grande" potrebbe sorprendere molte auto familiari comuni e veicoli elettrici.

In un sondaggio di febbraio che ha coinvolto solo il 6% degli elettori, il 54,5% si è detto favorevole a questi aumenti delle tariffe del parcheggio. Questa nuova tariffa si applica ai veicoli a benzina e ibridi che pesano 1,6 tonnellate o più e ai veicoli elettrici che pesano 2 tonnellate o più. I parcheggi indipendenti rimangono invariati. La città giustifica questa mossa sostenendo che i veicoli pesanti contribuiscono all'inquinamento ambientale, occupano molto spazio pubblico e rappresentano un rischio per la sicurezza stradale.

L'applicazione di questa nuova regola è relativamente semplice. Il parcheggio di Parigi viene monitorato da tempo con furgoni video che registrano le targhe dei veicoli parcheggiati. Gli individui che parcheggiano devono inserire la loro targa al parchimetro all'inizio. La città può accedere alle informazioni sul veicolo e sul proprietario attraverso il riconoscimento automatico della targa, calcolando in quale categoria di peso cadono i veicoli parcheggiati.

Opposizione del capo dei trasporti

La sindaca Anne Hidalgo è riuscita a ottenere il sostegno per questa successiva fase della riforma del traffico nonostante l'opposizione, con l'aiuto del governo cittadino rosso-verde. Anni fa, ha chiuso diverse strade lungo la Senna al traffico veicolare e le ha rese pedonali. La rete ciclistica di Parigi si sta espandendo, con la riduzione del numero di corsie per veicoli e spazi di parcheggio. Stannobeing created new green spaces, and the speed limit has been set at 30 km/h virtually everywhere within the city. Around a year ago, the electric scooter rental service in Paris also came to an end, following a survey of citizens in which the majority voted against these scooters.

And starting from early October, despite the transport minister's objections, the mayor is progressing with another measure that has left many vehicle drivers disgruntled. On Paris's perimeter road, the "Périphérique," the maximum speed limit will be reduced from 70 to 50 km/h. This move is intended to reduce noise for the numerous residents living near the highway. However, the average speed on the perimeter road during peak times is already well below 50 km/h.

The implementation of these parking charge increases for large vehicles has sparked controversy among various drivers. Other vehicles, including certain common family cars and electric vehicles, might find themselves affected by this new rule. Despite the transport chief's opposition, the Paris administration persists in implementing measures to improve traffic and reduce pollution.

Leggi anche: