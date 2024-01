Chi vedrà la neve questo fine settimana? La prima grande tempesta invernale della stagione si rivolge al Nord-Est e al Medio Atlantico

A partire da giovedì mattina, l'aspettativa più alta di neve significativa era nelle zone interne del Nord-Est, tra cui la Pennsylvania centrale e lo stato di New York sud-orientale, e il New England meridionale e centrale.

Ciò significa che città come Washington, Baltimora e New York, che attendono da quasi due anni un centimetro di neve in un giorno di calendario, potrebbero perdere la neve e sperimentare invece pioggia o pioggia mista.

Ma solo 50 miglia potrebbero separare le aree che sperimenteranno forti nevicate da quelle che sperimenteranno precipitazioni miste o solo pioggia, il che significa che piccoli spostamenti nella traiettoria finale della tempesta e nei tempi faranno una differenza enorme.

Indipendentemente dai totali di neve finali della tempesta, è in arrivo una tempesta invernale di grande impatto in grado di interrompere gli spostamenti.

Cosa aspettarsi nelle principali città

Le tendenze dei modelli previsionali non sono state favorevoli agli amanti della neve nelle principali città lungo il corridoio I-95 del Nord-Est, dove sembra che non ci sarà aria fredda sufficiente per produrre molta neve. È invece più probabile una pioggia e una miscela invernale.

Ma più all'interno, questa tempesta potrebbe produrre da 6 a 12 pollici di neve in parti dell'interno del Nordest e del New England, dove si prevede la neve più pesante. L'evento principale per la neve nel Nordest sarà sabato sera e domenica, quando la tempesta attraverserà l'area e poi si allontanerà dalla costa.

Ecco la ripartizione di ciò che si prevede nelle principali aree metropolitane a partire da giovedì mattina, secondo il National Weather Service.

Aree di Washington e Baltimora: I centri urbani non dovrebbero perdere nemmeno un centimetro di neve. Le maggiori possibilità di neve sono a nord e a ovest della I-95, dove sono possibili da 1 a 3 centimetri, e sono possibili totali ancora maggiori a ovest della I-81.

I centri urbani non dovrebbero perdere nemmeno un centimetro di neve. Le maggiori possibilità di neve sono a nord e a ovest della I-95, dove sono possibili da 1 a 3 centimetri, e sono possibili totali ancora maggiori a ovest della I-81. Area di Filadelfia: Il centro sarà bagnato, non bianco. Le maggiori possibilità di neve si hanno a nord e a ovest della città, dove la Lehigh Valley potrebbe vedere 3 o 4 centimetri di neve, con quantità maggiori nei Poconos.

Il centro sarà bagnato, non bianco. Le maggiori possibilità di neve si hanno a nord e a ovest della città, dove la Lehigh Valley potrebbe vedere 3 o 4 centimetri di neve, con quantità maggiori nei Poconos. Area di New York: Si prevede meno di un centimetro di neve nei cinque distretti e a Long Island. Le probabilità di neve aumentano a nord e a est della città, nella valle dell'Hudson, con possibilità di 2-4 pollici e totali simili previsti nelle zone costiere del Connecticut.

Si prevede meno di un centimetro di neve nei cinque distretti e a Long Island. Le probabilità di neve aumentano a nord e a est della città, nella valle dell'Hudson, con possibilità di 2-4 pollici e totali simili previsti nelle zone costiere del Connecticut. Area di Boston: Le previsioni per il centro città potrebbero cambiare a causa della maggiore incertezza, ma al momento si attendono 10 centimetri. Totali più elevati di 4-6 pollici - o più - sono possibili a ovest della I-95 in luoghi come Worcester, Massachusetts.

Potenziale pioggia intensa e ghiaccio

Il sistema responsabile del potenziale clima invernale attraverserà dapprima la metà meridionale degli Stati Uniti fino a venerdì, prima di risalire verso est nel fine settimana.

In gran parte del Sud e del Sud-Est questo significherà una pioggia fresca, poiché la tempesta sfrutterà l'ampia umidità del Golfo del Messico.

Alcune tempeste potrebbero diventare gravi venerdì vicino alla Costa del Golfo, dove c'è un maggiore potenziale di piogge intense e inondazioni.

Per la Louisiana e il Mississippi, ancora afflitti dalla siccità dopo un'estate di caldo estremo e mancanza di pioggia, la pioggia sarà ampiamente benefica.

Le piogge inizieranno giovedì sera nel Texas centrale e progrediranno con la traiettoria della tempesta verso est, superando il sud-est fino a venerdì.

La tempesta si dirigerà poi a nord verso il medio Atlantico sabato, scaricando forti piogge e pioggia gelata su alcune zone degli Appalachi meridionali e del Piemonte. La possibilità di avere 0,1 pollici di ghiaccio o più in quelle zone renderà i viaggi insidiosi, soprattutto a causa dell'altitudine.

La storica siccità di neve potrebbe continuare

Nonostante le minori probabilità di neve, se anche solo un centimetro dovesse cadere nelle principali città lungo il corridoio della I-95, per alcune di esse si concluderebbe una significativa striscia di assenza di neve che si trascina da quasi due anni.

New York ha atteso quasi 700 giorni per un centimetro di neve in un solo giorno di calendario. Secondo il National Weather Service, nel 2023 a Central Park sono caduti solo 2,3 centimetri di neve, il che lo rende l'anno solare meno nevoso della città. Lo stesso vale per Philadelphia e per l'aeroporto internazionale Dulles dell'area di Washington.

Non è che il Nordest sia rimasto senza precipitazioni. A metà dicembre, una potente e letale tempesta costiera ha tolto la corrente a centinaia di migliaia di persone e ha provocato gravi inondazioni in tutta la regione.

Ma è stato troppo caldo perché le precipitazioni cadessero sotto forma di neve, cosa che sta diventando sempre più comune con l'aumento delle temperature globali a causa dell'inquinamento da combustibili fossili, che scalda il pianeta.

Gran parte degli Stati Uniti ha vissuto un dicembre più caldo della media. Le temperature più calde hanno reso la neve più difficile da trovare. Di conseguenza, il manto nevoso, ovvero la quantità di terra coperta dalla neve, è al minimo storico in Nord America dal 2005, secondo i dati NOAA.

Fonte: edition.cnn.com