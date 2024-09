Chi sono gli abbinamenti a Potsdam?

Dopo le prossime elezioni statali nel Brandeburgo, le previsioni suggeriscono una maggioranza stretta per il governo esistente di coalizione rosso-verde-nera, a condizione che i Verdi entrino nel parlamento statale. Tuttavia, le prospettive dei Verdi di superare la soglia di voto del cinque percento sono incerte.

I sondaggi recenti condotti poco prima delle elezioni indicano che i Verdi, la Sinistra e i Voti Liberi sono tutti ben al di sotto della soglia critica. Ciò solleva domande sulle opzioni di coalizione potenziali nel parlamento del Brandeburgo. Un'occhiata al calcolatore di coalizione di ntv.de con i numeri degli ultimi sondaggi:

Ricorda, i dati per il calcolatore di coalizione vengono costantemente aggiornati.

I Socialdemocratici sono in testa al Brandeburgo tra il 22 e il 27 percento, mostrando un sostegno abbastanza robusto. Il ministro presidente uscente e candidato principale della SPD Dietmar Woidke sta promuovendo il suo partito per rimanere la forza più forte in questo stato tedesco orientale. Tuttavia, l'AfD ha guidato i sondaggi in modo relativamente costante nelle ultime settimane, anche se il loro vantaggio stretto è notevolmente diminuito nei sondaggi recenti.

L'Alternativa per la Germania (AfD) potrebbe potenzialmente emergere come la frazione più grande nel parlamento statale, rispecchiando la situazione della Turingia. Tuttavia, il leader della frazione dell'AfD Hans-Christoph Berndt non ha prospettive per la formazione di un governo efficace. Si trova politicamente isolato a Potsdam senza alleati.

L'AfD affronta anche il rischio di una replica della situazione delle elezioni statali del 2019, in cui erano in testa nei sondaggi prima delle elezioni ma alla fine hanno perso contro la SPD. Il ministro presidente uscente Dietmar Woidke, che ha prestato servizio nel Brandeburgo dal 2013, conta su questo scenario.

Il politico esperto della SPD gode di grande popolarità. Più della metà di coloro che sono stati intervistati vorrebbe che rimanesse ministro presidente. Dietmar Woidke sta strategizzando astutamente. Se l'AfD vince, ha promesso di dimettersi. "Se l'AfD arriva prima, non posso continuare come ministro presidente", ha detto Woidke senza mezzi termini. Se i risultati della sera delle elezioni non si discostano significativamente dai numeri dei ultimi sondaggi, potrebbe essere sufficiente per il socialdemocratico formare una coalizione a due partiti matematicamente valida con la CDU.

Tre partiti oltre l'AfD?

Il destino del Brandeburgo dipende dai voti ricevuti da altri partiti. La CDU potrebbe raggiungere fino al 16 percento con il suo candidato principale Jan Redmann, assicurandosi il terzo posto più forte nel parlamento di Potsdam.

Se i Verdi, la Sinistra e i Voti Liberi non superano la soglia del cinque percento nella sera delle elezioni, l'esito nei singoli distretti sarà importante: se uno di questi partiti ottiene un mandato diretto in uno dei 44 distretti elettorali del Brandeburgo, potrebbe ancora entrare nel parlamento statale attraverso la clausola di mandato di base. Secondo il commissario elettorale statale, "Solo i partiti, i gruppi politici o le liste che ricevono il cinque percento dei voti validi nella zona elettorale o vincono almeno un seggio in un distretto elettorale otterranno l'accesso al parlamento statale".

Se nessuno dei Verdi, della Sinistra o dei Voti Liberi riesce a fare ciò, Woidke dovrà considerare nuove scenari di coalizione in caso di vittoria. In questa situazione, ci sarebbero solo quattro (invece delle attuali sei) partiti presenti nel parlamento del Brandeburgo. La SPD potrebbe quindi dover costruire un governo basato su una coalizione rosso-nera-viol

