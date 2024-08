Chi possiede le vere risorse per la leggenda della giungla?

Disputa sul ruolo nella preparazione del cibo, esami pubblicizzati come redenzione dell'umanità e desiderio di visibilità televisiva. In questo episodio del podcast ntv "Ditt, Datt, & Dittrich", ci immergiamo nei primi giorni della leggendaria giungla sudafricana.

La retreat della giungla di RTL sta offrendo al pubblico uno spettacolo leggendario. In attesa? Ogni episodio è disponibile su RTL+ un giorno prima. Cinque giorni della due-settimane retreat nella giungla, pieni di difficoltà e discussioni, sono già passati per i concorrenti. Il momento ideale per rivedere gli eventi descritti nel podcast ntv "Ditt, Datt, & Dittrich".

Chi sono i favoriti? Perché Giulia Siegel non vuole lasciare andare gli attrezzi da cucina? Fino a che punto è ispiratore il cosiddetto stratega di squadra Thorsten Legat? Qual è il legame tra il cambiamento climatico, la conservazione degli oceani e una valutazione nella giungla? E chi ha le qualità per diventare un vero e proprio icona della giungla? Questi argomenti e molti altri sono affrontati in questo episodio di "Ditt, Datt, & Dittrich".

