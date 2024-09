- Chi parla adesso?

Il momento di Christian Lindner, la sua occasione per brillare. Il problema è: cosa ne farà?

A mezzogiorno, il Ministro federale delle Finanze presenterà ufficialmente il quadro di bilancio 2025 al Bundestag. Questa strategia fiscale, su cui i leader della coalizione a semaforo hanno raggiunto un accordo solo dopo lunghe trattative, ha rischiato di far saltare il governo. Quella che ancora presenta un deficit di 12 miliardi di euro.

Ora spetta al parlamento trasformare i numeri in legge. Si annuncia un compito politico impegnativo. La difficoltà e la sporcizia del lavoro si possono già intuire dalle performance di Lindner - i politici del semaforo lo tengono d'occhio e gli attribuiscono tutto ciò che accade in questi giorni.

Christian Lindner in una posizione difficile

Lindner presenterà il bilancio come Ministro delle Finanze? O, agendo come presidente del FDP, cercherà di risollevare il suo partito in difficoltà con alcune affermazioni audaci? La paura di una provocazione che porti inevitabilmente a nuove crepe nella coalizione a semaforo è grande.

Lindner sarà sotto la lente d'ingrandimento del parlamento martedì mattina, con tutti gli occhi puntati su di lui. L'introduzione del progetto di legge di bilancio è tradizionalmente il primo punto all'ordine del giorno dopo la pausa estiva. In sostanza, è l'inizio ufficiale delle trattative sul bilancio, durante le quali le fragili parti del semaforo cercheranno probabilmente aree di profilatura, inclusi conflitti.

"Qui convergono tre partiti con ideologie diverse", dice Dennis Rohde, portavoce di gruppo parlamentare SPD per il bilancio, a stern. "Il nostro compito, però, è trovare soluzioni, non lamentarsi dei problemi." In altre parole: non sarà facile.

In particolare, la pressione su Christian Lindner aumenta all'interno dei suoi stessi ranghi. Dopo le sconfitte elettorali nell'est - espulso dal parlamento regionale della Turingia, non è riuscito a entrare in quello della Sassonia - il malcontento tra alcuni liberali è palpabile. Un'iniziativa di base chiede un'uscita dalla coalizione a semaforo, la fine del "corso del castello" - o le dimissioni di Lindner dalla presidenza del partito.

I politici del FDP di primo piano non sono disposti a fare loro proprie le ultimatum, respingono fermamente una fine anticipata del semaforo. Ma l'incidente sottolinea: c'è agitazione tra i liberali. All'inizio dell'anno, un sondaggio tra i membri del FDP ha a malapena favorito il resto nella coalizione a semaforo. E ora? Il freno al debito sarà osservato, ma i numeri dei sondaggi sono ancora in fondo alla classifica.

Lindner si trova in una situazione difficile. Deve accontentare i suoi sostenitori senza sabotare le trattative sul bilancio tanto da portare a un crollo anticipato della coalizione. Le conseguenze politiche sarebbero significative, potenzialmente disastrose per il FDP: secondo i sondaggi attuali, i liberali non riuscirebbero nemmeno a ottenere un seggio nel Bundestag in nuove elezioni.

Quindi, la domanda è: ce la farà?

Il responsabile del bilancio SPD Rohde mira a ridurre il deficit a cifre a singolo cifre

Il bilancio deve essere approvato a novembre. I Verdi annunciano già "miglioramenti significativi" alla bozza del governo, anche l'SPD vede la necessità di cambiamenti. "Un progetto sicuro è l'AGO, che deve essere ridotta a una cifra a singolo cifra", dice il politico del bilancio Rohde. Traduzione: il deficit di 12 miliardi di euro.

Questa cifra è attualmente stimata per l'overspending globale (AGO). La somma deve essere risparmiata nel 2025. Tuttavia, il metodo per farlo è ancora incerto. In linea di principio, questo deficit viene riempito durante l'anno fiscale con i fondi non utilizzati. L'AGO è quindi una figura ottimistica.

"L'obiettivo è raggiungere un volume di bilancio del due percento all'AGO, che ammonta a 9,6 miliardi di euro", dice Rohde. Ritiene che questa sia una somma realistica che altrimenti non sarebbe stata spesa. "Per l'attuazione, ci aspettiamo proposte costruttive dal governo federale."

Christian Lindner, che mira anch'egli a ridurre il deficit del bilancio a 9,6 miliardi di euro, ha già offerto il suo aiuto. Interrogato sulle possibili economie, ha detto a "Report da Berlino": "Sono sempre aperto a fare ulteriori suggerimenti". Tuttavia, l'SPD e i Verdi potrebbero avere idee diverse dal ministro delle Finanze, poiché preferirebbero riformare le esistenti regole del debito.

Il futuro della coalizione dipende dagli esperti di bilancio dei gruppi. Rohde, un membro dell'SPD, è fiducioso che alla fine si otterrà un bilancio solido e costituzionalmente corretto. "Le trattative non saranno pubbliche, ma tranquille e ordinate con i partner della coalizione." Questo può anche essere visto come un messaggio sottile ai leader del semaforo, che hanno spesso espresso le loro divergenze sui media.

Da mezzogiorno in poi, si vedrà se tutti si attengono a questo piano.

