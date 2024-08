Sono un'; celebritiesovatammi da qui! - Chi e' nella cerchia preferita?

Il 15 agosto, "I'm a Star - Showdown of the Jungle Legends" ha debuttato su RTL+, e a partire dal 16 agosto (ore 20:15), è anche disponibile su RTL. Le ex stelle del Dschungelcamp torneranno di nuovo all'avventura in Sud Africa. Ma chi ha buone possibilità di vincere il premio di €100,000? Un'occhiata alle loro prestazioni nelle stagioni del Dschungelcamp o in altri formati di reality potrebbe fornire qualche indizio.

Winfried Glatzeder

L'attore Winfried Glatzeder (79) è il concorrente più anziano del campo estivo estivo. Ha partecipato alla stagione otto nel 2014 e si è classificato quinto su undici. Dopo di che, si è concentrato sulla sua carriera di attore e ha evitato la televisione reality. Vedremo se può gestire i vecchi mani della televisione reality. "Sono curioso di vedere se posso sopportare la pazza folla nel campo", dice Glatzeder in un'intervista RTL. "Ma lo vedo come una sfida e sono ansioso di vedere come va."

David Ortega

Il partecipante di "Big Brother" e l'attore ex di "Köln 50667" David Ortega (38) ha fatto parte della stagione dieci nel 2016 e ha raggiunto solo il decimo posto su dodici. È stato il primo a essere votato fuori dal pubblico, con due compagni di campo che se ne sono andati prima di lui volontariamente o per motivi medici. L'attore disoccupato, che vive vegano, vuole usare la giungla come spinta di carriera. Dopo una lunga assenza dalla televisione reality, Ortega è anche un pacchetto a sorpresa, ma è garantito per attirare l'attenzione con il suo aspetto cambiato di capelli lunghi e barba.

Hanka Rackwitz

La ex concorrente di "Big Brother" Hanka Rackwitz (55) si è classificata al secondo posto su dodici nella stagione undici nel 2017, dietro Marc Terenzi. "Le mie insicurezze e le mie paure sono migliori ora, e ora c'è molta personalità che esce", promette. Ma questo si rivelerà vero, e la sua mancanza di esperienza nella televisione reality negli ultimi anni la rallenterà rispetto ai "professionisti"? Dal suo Dschungelcamp, Rackwitz si è ritirata principalmente dalla vita pubblica, si è isolata e ha evitato altri formati televisivi.

Mola Adebisi

Il moderatore Mola Adebisi (51) ha fatto parte del cast nel 2014. Il moderatore ex VIVA ha raggiunto solo l'ottavo posto. Lui e sua moglie Adelina Zilai (36) hanno anche lasciato "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" come la seconda coppia in fila nel sesto episodio. "Il mio obiettivo principale è perdere peso", ha spiegato prima della giungla dei leggendari. Ma si concentrerà sui compiti che potrebbero portarlo alla vittoria?

Sarah Knappik (37) ha fatto scalpore con la sua apparizione al Jungle Camp nel 2011, lasciando lo show in ottava posizione su undici concorrenti, diventando così la quinta stella a uscire volontariamente. Ha rifiutato compiti come "Out of the Mud" e ha abbandonato "Through the Wall", guadagnandosi il titolo di "rifiutatore di compiti" che ha partecipato all'edizione estiva. Nonostante sei tentativi, non è riuscita a vincere in show come "Promi Big Brother" o "Kampf der Realitystars". Tuttavia, rimane motivata, dicendo: "La mia ambizione è ancora lì. Voglio trovare la mia pace e sfidarmi."

Georgina Fleur

La ex concorrente del "Bachelor" Georgina Fleur (34) ha mirato alla corona nel 2013, ma ha finito per classificarsi al sesto posto su dodici. Con sette compiti completati, è tra le stelle con il maggior numero di compiti dal debutto dello show. Ammette: "Ho paura di tutto: di tutte le cose, di tutti gli animali, degli altri candidati, del tempo, dei compiti". Tuttavia, è determinata a vincere la corona della giungla, dicendo: "Voglio vincere la corona della giungla e darò il massimo. Sono una lottatrice e sono stata di successo in altri formati di reality."

Giulia Siegel

La DJane Giulia Siegel (49) ha partecipato alla quarta stagione nel 2009, lasciando a causa di dolori alla schiena e classificandosi quinta su dieci. È stata la quarta stella a uscire volontariamente. Non ha vinto neanche in intense game show come "Sommerhaus der Stars" (2017), "Kampf der Realitystars" (2023) o "The 50" (2024). Tuttavia, ha vinto "Promis unter Palmen" nel 2021, anche se la finale non è stata trasmessa a causa della morte di un concorrente.

Elena Miras

La veterana dei reality show Elena Miras (32), vincitrice di "Love Island", ha esperienza in vari formati di reality. Nella quattordicesima stagione nel 2020, si è classificata sesta su dodici. Ha poi vinto "Sommerhaus der Stars" con l'ex partner Mike Heiter e "Kampf der Realitystars" nel 2022. Il suo spirito vincente potrebbe aiutare, ma i suoi rapporti con i compagni di campo potrebbero rappresentare una sfida, come visto in passato nei suoi litigi con Danni Büchner, Raúl Richter e Sven Ottke.

Kader Loth

Un'altra veterana della televisione reality, Kader Loth (51), si è classificata quinta su dodici nel 2017. Avverte: "Sono come una bomba a orologeria. Nessuno dovrebbe mettersi con me". Ha partecipato a show come "Die Alm" (vincitrice), "Die Burg", "Kampf der Realitystars" e "Sommerhaus der Stars".

Daniela Büchner (46 anni), nota per la sua presenza in reality show, si è classificata al terzo posto nella stagione 14 (2020) e detiene il record per il maggior numero di compiti completati, dodici. Ha abbandonato il compito "Ge-Fahrstuhl". Ha anche partecipato a show come "Das Sommerhaus der Stars", "Promi Big Brother", "Das große Promi-Bußen", "The 50" e "Reality Queens", ma non ha vinto nessuno di essi.

L'ex calciatore Thorsten Legat (55 anni) si è classificato terzo su dodici nel 2016, perdendo solo contro Menderes Bagci e Sophia Wollersheim. Nel campo, era noto per aver minacciato guai e per il suo grande ambizione e determinazione. Da allora, è stato un habitué del Dschungelcamp, apparendo come ospite speciale nel 2019 e nel 2020. Ora, il secondo classificato del "Summer House" vuole vincere la Dschungelkrone con la sua forza mentale e fisica.

Gigi Birofio

Il rubacuori televisivo Gigi Birofio (25 anni) ha conquistato il pubblico con il suo atteggiamento rilassato nella stagione 16 e si è classificato secondo su dodici lo scorso anno, dietro Djamila Rowe. Prima di allora, ha acquisito popolarità attraverso programmi di appuntamenti come "Ex on the Beach". A differenza del Dschungelcamp, non ha ottenuto buoni risultati in show come "Kampf der Realitystars" o "Sommerhaus der Stars", tanto che è stato persino eliminato dal secondo con il suo compagno di allora.

Eric Stehfest

Un altro principe è entrato nel campo: l'ex attore di "GZSZ" Eric Stehfest (35 anni), che si è classificato secondo su undici nella stagione 2022, perdendo solo contro il Dschungelkönig Filip Pavlovic. Motivato, dice: "Sono il Dschungelprinz, ho imparato tanto negli ultimi due anni, ora è il momento di diventare re". Vede anche la sua precedente esperienza nel Dschungelcamp del Sud Africa 2022 come un vantaggio. Nel 2019, ha vinto "Dancing on Ice" e ha acquisito più esperienza in reality show con "Sommerhaus der Stars" nel 2023.

Se i telespettatori potessero votare, Elena Miras (circa 643.000) e Gigi Birofio (circa 533.000) potrebbero avere buone possibilità di vincere, in quanto hanno il maggior numero di follower su Instagram. Seguiti da Georgina Fleur (circa 400.000), Danni Büchner (circa 340.000), Kader Loth (circa 244.000), Giulia Siegel (circa 208.000) e Eric Stehfest (circa 182.000). Molto indietro ci sono Sarah Knappik (quasi 95.000), David Ortega (quasi 79.000), Thorsten Legat (quasi 57.000) e Mola Adebisi (quasi 31.000). Hanka Rackwitz e Winfried Glatzeder non hanno profili Instagram.

Winfried Glatzeder potrebbe esprimere interesse nel connettersi con il suo "circolo preferito" di colleghi attori nella giungla, menzionando la sua curiosità nel gestire il "gruppo pazzo" di veterani della televisione

Leggi anche: