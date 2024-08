- - Chi è Mumbrú?

Come giocatore, Álex Mumbrú ha fatto parte della generazione d'oro del basket spagnolo. Ora, l'ex campione del mondo e d'Europa è pronto a succedere all'allenatore di successo Gordon Herbert per consolidare ulteriormente la squadra tedesca di basket tra le migliori al mondo. Secondo i resoconti dei media, il 45enne sarà presentato in una conferenza stampa a Berlino il prossimo giovedì. Lo riportano il "Hamburger Abendblatt" e "Bild", oltre ai media spagnoli. L'associazione, che ha invitato a un hotel a cinque stelle a Berlino-Charlottenburg martedì, non ha commentato i resoconti.

Ma chi è Mumbrú? Il nome potrebbe non essere familiare a tutti, ma la dirigenza della Federazione Tedesca di Pallacanestro (DBB) sembra convinta delle qualità dell'allenatore catalano, che non ha ancora fatto colpo a livello internazionale. Mumbrú sa come vincere. Da giocatore, il catalano di 2,02 metri ha vinto i Campionati del Mondo e d'Europa insieme alla leggenda della pallacanestro spagnola Pau Gasol, e ha vinto l'argento olimpico nel 2008.

Mumbrú può essere altrettanto di successo di Herbert?

Tuttavia, Mumbrú ha grandi scarpe da riempire. Sotto il canadese Herbert (65), che prenderà in carico il doppio campione tedesco FC Bayern München dopo i Giochi olimpici, Dennis Schröder & Co. hanno vissuto un'ascesa quasi incredibile con il titolo del Campionato del Mondo lo scorso anno, il bronzo europeo nel 2022 e il quarto posto alle Olimpiadi di Parigi.

Esperienza di allenamento con club spagnoli

Da professionista, Mumbrú ha giocato esclusivamente nel suo paese e per diversi anni per il Real Madrid, dove è diventato campione di Spagna. Dopo il ritiro nel 2018, Mumbrú ha allenato prima Bilbao Basket, per poi passare al club dell'Eurolega FC Valencia nel 2022. Il suo mandato lì è terminato ad aprile dopo che la squadra non è riuscita a qualificarsi per i playoff nella massima league europea. Nonostante questo, Mumbrú è entrato in lizza per la DBB, poiché l'associazione esclude un doppio ruolo di allenatore di club e nazionale.

Sotto Mumbrú, la nazionale tedesca sarebbe ora preparata a lungo termine per i Giochi olimpici di Los Angeles. Prima di allora, ci sono in programma il Campionato europeo con la fase finale a Riga l'anno prossimo e il Campionato del Mondo in Qatar nel 2027. Per la prima volta, l'allenatore nazionale debutterà a novembre nelle qualificazioni del Campionato europeo, dove probabilmente dovrà fare a meno di molti giocatori NBA come Schröder e i fratelli Wagner, nonché della maggior parte dei giocatori dell'Eurolega.

Mumbrú deve plasmare una nuova squadra

Il successore di Herbert deve prima convincere i giocatori della sua filosofia in molte conversazioni personali e guidare il cambiamento con un occhio sui prossimi appuntamenti. Chi giocherà accanto al capitano Schröder nei prossimi anni è ancora da vedere. Herbert aveva richiesto un impegno fisso dei giocatori per tre anni, che è ora scaduto con le Olimpiadi. È possibile che giocatori come Daniel Theis (32) e Niels Giffey (33) mettano fine alla loro carriera nella nazionale.

Il nucleo della squadra attuale è intorno ai 30 anni e potrebbe ancora far parte delle Olimpiadi di Los Angeles. È anche possibile che giocatori come Franz Wagner (22) prendano una pausa l'estate prossima per poi tornare in seguito nella squadra. La DBB ha a disposizione abbastanza giocatori con grande potenziale. Maximilian Kleber (32) e Isaiah Hartenstein (26) della NBA non erano nemmeno parte della squadra sotto Herbert. Ci sono anche giocatori interessanti come Oscar (25) e Tristan da Silva (23), Justus Hollatz (23) o Kevin Yebo (28). I campioni europei Under 18 offrono anche molto talento per il futuro.

