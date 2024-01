Chi è l'avvocato trans Dylan Mulvaney?

Il suo personaggio online è estremamente positivo. Ma quando ha iniziato a pubblicare video sponsorizzati da Bud Light, Olay e Nike, i suoi account sono stati inondati di odio anti-trans.

La CNN ha contattato i rappresentanti della Mulvaney per un commento.

Le collaborazioni con i marchi della Mulvaney hanno scatenato una nuova ondata di attacchi anti-trans. Molti di questi critici - tra cui celebrità e membri del Congresso - nei loro commenti hanno sbagliato il genere, l'hanno degradata e l'hanno persino minacciata. La sua risposta, finora, è stata quella di non ascoltarli, anche quando la retorica odiosa si è intensificata.

Mulvaney è diventata una star di TikTok dell'era della pandemia

Mulvaney ha iniziato la sua carriera in teatro, girando il Nord America come uno dei membri principali del cast del musical di successo "The Book of Mormon". Ma nel 2020, quando la pandemia ha cancellato la maggior parte degli eventi di persona, Mulvaney si è rivolta a TikTok. Ha postato clip allegre e informative sulla sua vita di persona queer.

Dopo aver coltivato un notevole seguito durante la pandemia, Mulvaney ha fatto coming out come donna trans nel marzo 2022. Era "spaventata e un po' imbarazzata all'idea di tornare a essere una persona binaria", ha raccontato ai fan - aveva già fatto coming out come non binaria durante la pandemia - ma alla fine si è resa conto di voler "onorare quel bambino interiore" che per anni ha saputo di essere una ragazza.

Così è iniziata la serie di TikTok "Days of Girlhood", in cui ha documentato quasi ogni giorno della sua transizione, dall'esperienza con la terapia ormonale sostitutiva all'odio degli oppositori anti-trans fino ai risultati del suo intervento di femminilizzazione facciale, o FFS.

Altri momenti degni di nota sono il giorno 221, in cui Mulvaney ha intervistato il presidente Joe Biden per Now This News e ha chiesto a Biden se sostenesse il diritto degli Stati di vietare l'assistenza sanitaria per l'affermazione del genere. Mulvaney le ha risposto che non lo appoggiava, citando il suo defunto figlio, l'allora procuratore generale del Delaware Beau Biden, che si era schierato a favore di misure che avrebbero protetto i trans residenti nel Delaware. Il giorno 279, il giorno prima dell'intervento chirurgico, ha raccontato di essere stata vittima di un doxxed, cioè di un utente che ha diffuso online il suo indirizzo di casa senza il suo consenso.

A marzo ha festeggiato il 365° giorno con un'esibizione dal vivo alla Rainbow Room del Rockefeller Center, il cui ricavato è stato devoluto al Trevor Project, un'organizzazione per la prevenzione dei suicidi LGBTQ.

Le partnership con grandi marchi attirano le ire anti-trans

Con la sua crescente popolarità online, Mulvaney ha iniziato a collaborare con grandi marchi, tra cui Kate Spade, l'azienda di deodoranti naturali Native e la linea di prodotti per capelli Olaplex. Ma una breve pubblicità digitale per Bud Light ha fatto sì che alcuni fan del marchio le inviassero un diluvio di odio anti-trans.

Nella clip, girata poco dopo aver festeggiato il 365° giorno di vita, la Mulvaney ha scherzato sul fatto che non sapeva cosa fosse la March Madness, ma aveva intenzione di godersela con una lattina di Bud Light. Il marchio le ha anche inviato una lattina personalizzata con il suo volto.

La sponsorizzazione della Bud Light da parte della Mulvaney ha spinto alcuni critici anti-trans a chiedere il boicottaggio del marchio. Kid Rock si è filmato mentre sparava a casse di birra, concludendo il video con "f**k Bud Light e f**k Anheuser-Busch". Il deputato texano Dan Crenshaw ha definito l'annuncio "stupido" in un video su Instagram in cui ha detto che avrebbe "buttato via ogni singola Bud Light presente nel frigorifero", solo che aprendo il suo minifrigo in garage non ha trovato lattine di Bud Light. Tuttavia, nel frigo c'erano diverse birre Karbach, un marchio di proprietà di Anheuser-Busch, la società madre di Bud Light. Il Daily Beast ha scritto che i tentativi di boicottaggio di Crenshaw sono "falliti".

In una dichiarazione rilasciata a testate come Rolling Stone e Buzzfeed, Anheuser-Busch ha affermato all'inizio del mese che: "Anheuser-Busch lavora con centinaia di influencer attraverso i nostri marchi come uno dei tanti modi per connettersi in modo autentico con il pubblico di varie fasce demografiche. Di tanto in tanto produciamo lattine commemorative uniche per i fan e per gli influencer del marchio, come Dylan Mulvaney. Questa lattina commemorativa era un regalo per celebrare un traguardo personale e non è in vendita al pubblico".

Bud Light non ha postato sul suo account Instagram da prima che Mulvaney condividesse il suo annuncio il 1° aprile.

Un simile odio anti-trans è seguito dopo che Mulvaney ha pubblicato un annuncio per Nike questo mese. Il marchio di abbigliamento sportivo ha risposto con un commento su uno dei suoi recenti post su Instagram che non contiene immagini di Mulvaney dopo che innumerevoli utenti di Instagram hanno inondato la sezione dei commenti con negatività verso Mulvaney.

"Siete una componente essenziale per il successo della vostra comunità! Accogliamo con favore i commenti che contribuiscono a una discussione positiva e costruttiva", ha scritto Nike nel commento, appuntato in cima al post. "Siate gentili (emoji del cuore) Siate inclusivi (emoji del cuore) Incoraggiatevi a vicenda (emoji del cuore)".

Di recente Mulvaney è anche apparso in uno spot di TikTok per Olay che ha spinto alcuni utenti anti-trans a chiedere il boicottaggio del marchio.

Il contraccolpo ha anche attirato alcune figure di alto profilo, tra cui Howard Stern e Rosie O'Donnell, a parlare a sostegno di Mulvaney. "Finché non fai del male a nessuno, sono dalla tua parte", ha detto Stern durante una puntata del suo programma radiofonico Sirius XM.

I dati dell'ACLU mostrano che, a partire dal 3 aprile, quest'anno è stato introdotto un numero record di proposte di legge anti-LGBTQ - 417 nel 2023, rispetto alle 180 dello scorso anno - e molte di queste sono rivolte ai giovani trans che cercano di accedere all'assistenza sanitaria per la conferma del proprio genere. La Mulvaney ha parlato di come le cure per l'affermazione del genere che ha ricevuto le abbiano "portato tanta pace" e dovrebbero essere più ampiamente disponibili per le persone trans che le cercano.

La Mulvaney dice di cercare di non ascoltare l'odio anti-trans

In un'intervista rilasciata a Rolling Stone la scorsa settimana, la Mulvaney ha dichiarato che, pur avendo inizialmente cercato di dare una possibilità ai suoi critici anti-trans, si è resa conto che le loro posizioni erano radicate nel "puro odio".

"Ora ho fatto un po' di pace con il fatto che le persone hanno un problema con la mia transessualità o con la mia gioia", ha detto a Rolling Stone all'inizio di questo mese. "E questo è colpa loro. Non ha niente a che fare con me, e devo pensare alle persone a cui guardo che celebrano questa versione di me stessa. Sono loro le persone che dovrei ascoltare".

L'artista ha pubblicato un messaggio più conciso sui suoi profili social.

"Questa canzone mi sembrava adatta alla settimana che ho avuto", ha scritto in una didascalia che accompagna una clip della sua esibizione del Day 365, in cui ha cantato "No One is Alone" dal musical "Into the Woods". "Grazie a tutti voi per avermi fatto sentire supportata, non sono sola".

Fonte: edition.cnn.com