Chi è il duo giapponese di sintetizzatori che ha raggiunto la vetta della classifica 2023 di Google per le ricerche di canzoni di tendenza?

Ma secondo la classifica annuale di Google " Year in Search ", nel 2023 è stato un duo synth giapponese a suscitare la curiosità degli amanti della musica a livello globale.

In un'epoca in cui il K-pop è stato per anni all'avanguardia nell'esportazione musicale asiatica, gli Yoasobi - che combinano brani synth orecchiabili con spettacoli dal vivo elettrici e anime - stanno guidando la rinascita del J-pop.

Il loro brano "Idol (アイドル)" è stato inserito in una delle serie anime più importanti dell'anno, "Oshi no ko", e ha scatenato una tendenza al ballo sul TikTok giapponese, portandolo in cima alla lista annuale di Google nella categoria delle canzoni globali.

Le canzoni non sono necessariamente le "più cercate" su Google. Ma l'elenco identifica le ricerche che hanno registrato alti picchi di traffico per un periodo prolungato rispetto all'anno precedente e offre quindi una finestra su quali argomenti sono diventati zeitgeist.

È il secondo anno consecutivo che un artista asiatico si trova in cima alla classifica globale, dopo che la cantante indonesiana Keisya Levronka ha guidato la categoria 2022 canzoni.

Formatisi durante la pandemia di coronavirus come progetto in studio e diretti dal cantante Ikura e dal produttore Ayase, gli Yoasobi sono noti per le loro canzoni ispirate a racconti.

Il loro singolo di debutto, "Yoru ni Kakeru", è basato su un racconto originale di Mayo Hoshino, intitolato "Thanatos no yuuwaku" (Tentazione di Thanatos), che parla di un giovane che si innamora di una donna che tenta ripetutamente il suicidio.

"Yoru ni Kakeru" ha raggiunto la vetta della classifica Hot 100 di Billboard Japan per sei settimane non consecutive ed è diventata la prima canzone a ricevere una certificazione di diamante per lo streaming dalla Recording Industry Association of Japan, che ha riconosciuto che la canzone è stata ascoltata in streaming almeno 500 milioni di volte.

I loro spettacoli dal vivo, sostenuti da una band, sono noti per l'uso tumultuoso di laser e vertiginose proiezioni digitali.

Altri due artisti asiatici sono entrati nella top 10 di Google nella categoria delle canzoni globali.

Yoasobi è stata raggiunta dal gruppo K-pop Fifty-Fifty, il cui debutto bubblegum in lingua coreana-inglese "Cupid" è stato il quinto brano più ricercato.

La canzone è salita alla ribalta mondiale in parte grazie alla sua versione "Twin", registrata interamente in inglese. I Fifty-Fifty, lanciati solo l'anno scorso, con "Cupid" sono diventati il gruppo K-pop più veloce a entrare nella classifica Billboard Hot 100 degli Stati Uniti.

Il singolo "Seven" dell'ex cantante dei BTS Jung Kook, con il featuring del rapper statunitense Latto, ha completato la rappresentanza asiatica nella classifica al n. 10.

Pubblicato dopo che la popolarissima boy band coreana aveva annunciato di volersi concentrare su progetti individuali, "Seven" ha debuttato al primo posto della Billboard Hot 100 e della Global 200 statunitensi, diventando il brano più veloce a raggiungere 1 miliardo di stream su Spotify.

Esisteva anche una versione con testi più esplicitamente sessuali, cosa rara nel mondo tradizionalmente più conservatore del K-pop, che ha aumentato il fattore shock del brano e la viralità su Internet.

Dietro a "Idol" di Yoasobi, al secondo posto a livello globale, si sono piazzati il controverso brano "Try That in a Small Town" di Jason Aldean e "BZRP Music Sessions #53", il diss track virale di Shakira rivolto al suo ex Gerard Piqué.

Tra le altre canzoni in testa alle ricerche di tendenza per il 2023 c'è "Rich Men North of Richmond", al n. 8. Il lamento di Oliver Anthony per la classe operaia e la rabbia contro l'élite politica di Washington è diventato il primo brano di un artista senza storia a raggiungere il n. 1 di Billboard.

