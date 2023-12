Chi è Amanda Anisimova, la 17enne che ha stupito la campionessa degli Open di Francia Simona Halep?

Così è nata una stella.

L'americana Anisimova ha raggiunto le semifinali degli Open di Francia dopo aver sconfitto la campionessa in carica e numero 3 del mondo Halep per 6-2 6-4 a Parigi in un'ora e otto minuti.

Con questa vittoria, Anisimova è la più giovane donna americana a raggiungere una semifinale in un torneo importante da quando Venus Williams si classificò seconda agli US Open del 1997 ed è la più giovane donna americana in semifinale al Roland Garros da Jennifer Capriati nel 1990.

Inoltre, non ha ancora perso un set in questo torneo.

"Non posso crederci", ha detto Anisimova in campo dopo la vittoria. "Ho lavorato così duramente, ma non pensavo che avrebbe dato i suoi frutti in questo modo. Onestamente è più di quanto potessi chiedere".

Anisimova è nata nel New Jersey il 31 agosto 2001, meno di due settimane prima degli attacchi terroristici dell'11 settembre. I suoi genitori, Olga e Konstantin, si erano trasferiti negli Stati Uniti da Mosca nel 1998 con la figlia maggiore, Maria.

Allenata dal padre, la famiglia si è trasferita in Florida, una zona calda per il tennis, quando Anisimova aveva tre anni. Parla sia il russo che l'inglese.

Nel 2018 Anisimova ha fatto il suo salto di qualità, con una splendida vittoria su Petra Kvitova a Indian Wells per raggiungere gli ottavi di finale del torneo.

Un infortunio al piede ha temporaneamente bloccato la sua stagione, costringendola a saltare gli Open di Francia dello stesso anno. Ma ha concluso la stagione con la sua prima finale WTA, arrivando seconda a Hiroshima, e si è guadagnata una classifica all'interno della top 100.

Quest'anno, la giovane americana, considerata parte del futuro del tennis, ha raggiunto gli ottavi di finale agli Australian Open a gennaio e ha vinto il suo primo titolo WTA a Bogotà in aprile. Classificata al n. 51 degli Open di Francia, è diventata la prima giocatrice - uomo o donna - nata negli anni Duemila a raggiungere i quarti di finale di un Major.

Ora ha eliminato Halep, che ha raggiunto la finale del Roland Garros per tre volte.

"Sapevo che se volevo vincere oggi, dovevo fare qualcosa di diverso perché non sarebbe stato un match facile da vincere", ha detto Anisimova. "Sono molto contenta della mia prestazione, perché questa è una delle migliori partite che abbia mai giocato".

Anisimova è la più giovane giocatrice rimasta nel tabellone e la più giovane a raggiungere gli ultimi quattro posti al Roland Garros dopo Nicole Vaidisova nel 2006. Affronterà la n. 8 australiana Ashleigh Barty. Barty, all'età di 23 anni, è alla sua prima semifinale in un torneo importante dopo aver sconfitto la statunitense Madison Keys per 6-3 7-5.

L'altra semifinale sarà quella tra la britannica Johanna Konta e la 19enne Marketa Vondrousova della Repubblica Ceca.

L'ultima adolescente a vincere un titolo importante è stata Maria Sharapova (19 anni, 132 giorni) agli US Open del 2006.

Fonte: edition.cnn.com