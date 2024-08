Cheryl Hines parla del ritiro di suo marito, RFK Jr., dalla corsa elettorale, omettendo il suo sostegno a Donald Trump.

Hines non ha menzionato il sostegno del coniuge alla candidata repubblicana alla presidenza nel suo comunicato.

"Vorrei esprimere la mia sincera gratitudine a ogni anima laboriosa che ha dedicato il suo cuore alla sua campagna. Hanno raggiunto l'incredibile, superando ogni ostacolo. Sono riusciti a raccogliere oltre un milione di firme, un record nella storia dei candidati, e hanno ottenuto l'accesso alle urne in tutto il paese, nonostante gli numerosi ostacoli legali e le cause intentate per tenere Bobby fuori dalle urne, negando a chiunque la possibilità di votare per lui", ha scritto Hines su X.

"Rispetto Bobby per il suo principio di unità. Negli ultimi diciotto mesi ho avuto il piacere di incontrare persone straordinarie di diversi partiti politici - democratici, repubblicani e indipendenti. I miei incontri mi hanno mostrato che la maggior parte di loro sono brave persone che cercano il meglio per il nostro paese e per noi. È stato un viaggio illuminante, trasformante e affascinante", ha aggiunto il suo comunicato.

Il candidato indipendente alla presidenza Kennedy ha dichiarato in una conferenza stampa a Phoenix venerdì che stava interrompendo la sua campagna e appoggiando Trump.

"Date la soppressione sistematica e la manipolazione dei media, non credo più in una vittoria elettorale fattibile per me. Pertanto, non posso, in buona fede, chiedere alla mia squadra di continuare il loro lavoro instancabile o chiedere ai miei sostenitori di continuare a fare donazioni senza poterli assicurare onestamente di raggiungere la Casa Bianca", ha spiegato.

Kennedy ha quindi dichiarato il suo appoggio a Presidente Trump.

Hines e Kennedy hanno scherzosamente discusso dell'influenza della politica sul loro matrimonio in un evento sul tappeto rosso della "Curb" in gennaio 2024.

Quando Kennedy è stato ipoteticamente chiesto se avrebbe considerato di essere il compagno di corsa di Trump, ha risposto: "Non credo che il nostro matrimonio sarebbe sopravvissuto", facendo ridere Hines: "Ha ragione".

Un rappresentante di Hines ha rifiutato di fare ulteriori commenti quando contattato da CNN venerdì.

CNN's Aaron Pellish e Edward-Isaac Dovere hanno contribuito a questo report.

