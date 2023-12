Cherelle Griner parla del suo turbamento emotivo in seguito alla detenzione della moglie Brittney in Russia

All'inizio di questo mese, un tribunale russo ha esteso la detenzione preventiva della star della WNBA e due volte medaglia d'oro olimpica Griner almeno fino a giugno, dopo il suo arresto.

Secondo le autorità russe, Griner aveva olio di cannabis nel suo bagaglio ed è stata accusata di contrabbando di quantità significative di sostanze stupefacenti - un reato punibile fino a 10 anni di prigione.

"Ero intorpidita. Non riuscivo a muovermi e poi ho detto: 'Devi alzarti adesso'", ha detto Cherelle Griner a "Good Morning America" della ABC a proposito del momento in cui ha saputo dell'arresto della moglie.

La Griner ha aggiunto che comunica con la moglie "sporadicamente, qua e là" tramite lettere e che vuole "assolutamente" parlare della situazione con il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

"Continuo a sentire che lui ha il potere", ha detto Griner. "È una pedina politica, quindi se la trattengono perché vogliono che tu [Biden] faccia qualcosa, allora voglio che tu lo faccia".

Tre settimane fa, il Dipartimento di Stato ha classificato Griner come detenuta ingiustamente.

Il Segretario di Stato americano Antony Blinken ha dichiarato in precedenza che il Dipartimento di Stato sta lavorando sul caso giorno e notte e che Cherelle Griner non dovrebbe esitare a contattare se c'è qualcosa che non sta ricevendo.

Tuttavia, Griner ha detto di non sapere se sua moglie sia una priorità nel modo descritto da Blinken.

"Non lo so", ha detto. "Lui ha detto che lei è la priorità assoluta, ma io voglio vederlo. Sento che vederlo significherebbe vedere la BG sul suolo americano. A questo punto, non so nemmeno chi riavrò quando tornerà".

Fonte: edition.cnn.com