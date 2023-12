Cher chiede la tutela del figlio Elijah Blue Allman

Secondo un'istanza depositata questa settimana presso la Corte Superiore di Los Angeles e ottenuta dalla CNN, Cher chiede di essere l'unico conservatore del patrimonio del figlio, sostenendo che "attualmente non è in grado di gestire i suoi beni a causa di gravi problemi di salute mentale e di abuso di sostanze".

"Elijah ha diritto a distribuzioni regolari dal Trust, ma dati i suoi continui problemi di salute mentale e di abuso di sostanze", si legge nei documenti. "Il firmatario [Cher] teme che i fondi distribuiti a Elijah vengano immediatamente spesi in droga, lasciando Elijah senza beni per provvedere a se stesso e mettendo a rischio la sua vita".

Il 47enne è figlio di Cher e del suo ex marito, il defunto rocker Gregg Allman.

Gregg Allman e Cher sono stati sposati dal 1975 al 1979. È morto nel 2017 all'età di 69 anni a causa di complicazioni dovute a un cancro al fegato.

La petizione presentata da Cher afferma che il figlio riceverà i fondi da un fondo fiduciario entro la fine dell'anno. Si legge inoltre che la cantante e attrice 77enne ha "lavorato instancabilmente per portare Elijah in terapia e fargli avere l'aiuto di cui ha bisogno".

"La firmataria [Cher] ama immensamente Elijah e ha sempre agito nel suo interesse", si legge nel documento.

"Non soffro di nessun problema che milioni di persone negli Stati Uniti non abbiano", ha dichiarato Cher alla rivista People in ottobre, riferendosi all'abuso di sostanze del figlio.

"Sono una madre. È il mio lavoro, in un modo o nell'altro, cercare di aiutare i miei figli", ha detto. "Si fa di tutto per i propri figli. Ogni volta che puoi aiutarli, lo fai perché essere madre è questo. Ma è una gioia, anche con il dolore - per lo più, quando pensi ai tuoi figli, sorridi e li ami, e cerchi di essere presente per loro".

Cher è anche la madre di Chaz Bono.

Secondo i documenti del tribunale, l'udienza è stata fissata per marzo. La CNN sta cercando di capire se la Allman ha un rappresentante legale.

La CNN ha contattato i rappresentanti di Cher per ulteriori commenti.

Fonte: edition.cnn.com