Che razza di vita è questa? Condizioni terribili nel sud di Gaza, sempre più angusto

La CNN ha parlato per telefono con diverse persone che cercano di sopravvivere nella città meridionale di Rafah, dove decine di migliaia di persone sono fuggite nonostante sia già la parte più densamente popolata di Gaza.

"Il modo in cui riesco a sopravvivere è elemosinando qua e là e accettando l'aiuto di chiunque", ha detto Abu Misbah, un operaio edile di 51 anni che cerca di mantenere una famiglia di 10 persone.

Verdure e frutta sono inaccessibili, ha detto. I suoi figli chiedevano arance, ma lui non era in grado di comprarle.

"Non abbiamo mai vissuto una situazione del genere prima d'ora; eravamo una famiglia della classe media", ha detto. "Ora, dopo la guerra, stiamo comprando datteri che prima trovavamo ovunque gratuitamente. Vogliamo una soluzione alle nostre misere sofferenze".

Lui, come la maggior parte degli altri abitanti della Gaza bloccata, deve affrontare quella che i gruppi di aiuto avvertono come una carestia incombente. L'intera popolazione di Gaza è già stata classificata in stato di crisi, secondo la classificazione integrata delle fasi di sicurezza alimentare (IPC).

Israele ha chiuso il confine con Gaza e ha lanciato un'intensa campagna di bombardamenti in risposta agli attacchi di Hamas del 7 ottobre, seguita da un'invasione di terra in corso. I combattimenti hanno scatenato una crisi umanitaria in tutto il territorio palestinese, costringendo migliaia di persone ad abbandonare le proprie case.

Questa settimana Israele ha esteso la sua operazione nel sud di Khan Younis, avvertendo i residenti di andarsene. Ma le Nazioni Unite affermano che i gazesi non hanno un posto sicuro dove andare.

Che razza di vita è questa?

Anche Umm Omar, 50 anni, è sfollata a Rafah e vive in una tenda con la sua famiglia. Durante la tregua, sono tornati brevemente a casa solo per trovare tutte le finestre e i pannelli solari rotti e la cucina distrutta.

"Siamo nove persone in una tenda di due metri per un metro", ha detto. "Abbiamo comprato questa tenda da campeggio da soli; nessuno ci ha aiutato o ce l'ha fornita".

Omar ha detto che si arrangiano con il cibo in scatola e ha stimato che la maggior parte degli alimenti costa almeno quattro volte di più rispetto a prima della guerra. Anche le medicine sono difficili da trovare.

"La vita è difficile e umiliante; la parola umiliante non si avvicina nemmeno a descriverla", ha detto alla CNN.

Mahmoud Harara si guadagnava da vivere vendendo prodotti da un carretto. Ora anche il 47enne, originario di Al-Shujaiya, si trova a Rafah e vive per strada con otto membri della famiglia, tra cui cinque bambini in età scolare.

"La mia casa è stata distrutta e due dei miei figli sono stati feriti da un colpo alla nostra abitazione", ha detto.

Come migliaia di altre persone, la famiglia vive in una tenda di fortuna fatta di nylon e vaga per le strade in cerca di cibo. Hanno lasciato la casa senza alcun oggetto e non avevano materassi per la tenda. Harara ha detto che la sua famiglia non riceveva alcun aiuto e che il prezzo del cibo era "oltre ogni immaginazione... Tuo figlio ti chiede un pezzo di pane e tu non puoi fornirglielo. Che razza di vita è questa?".

Harara ha detto che cammina per tre chilometri fino a un ospedale per poter usare i servizi igienici. La mancanza di servizi igienici per gli sfollati ora ammassati in alcune zone del sud di Gaza ha portato alla diffusione di malattie contagiose e respiratorie.

È stato anche estremamente difficile accedere all'acqua potabile e i suoi figli avevano freddo di notte, ha detto. Nessuno della famiglia ha potuto fare una doccia per diverse settimane.

I gruppi di aiuto avvertono delle condizioni di carestia

Negli ultimi giorni, folle di civili alla disperata ricerca di cibo sono state viste circondare i camion degli aiuti in arrivo a Gaza. Le Nazioni Unite hanno avvertito che la situazione umanitaria nel sud di Gaza si sta deteriorando e che il volume degli aiuti che entrano nell'enclave "rimane tristemente inadeguato".

Secondo una dichiarazione dell'UNICEF della scorsa settimana, i bambini più piccoli a Gaza sono a rischio di grave malnutrizione e di morte evitabile, poiché il rischio di carestia continua ad aumentare.

L'organizzazione umanitaria ha stimato che nelle prossime settimane "almeno 10.000 bambini sotto i cinque anni soffriranno della forma di malnutrizione più pericolosa per la vita, nota come grave deperimento, e avranno bisogno di alimenti terapeutici".

"La minaccia di morire di fame è già reale" per molte famiglie di Gaza, ha aggiunto l'UNICEF.

Un rapporto dell'IPC della stessa settimana ha rilevato che circa tutti i 2,2 milioni di abitanti di Gaza stanno affrontando la fame acuta e l'intera popolazione della Striscia di Gaza è classificata in uno stato di crisi - la più alta percentuale di persone che affrontano livelli catastrofici di insicurezza alimentare acuta che l'iniziativa IPC abbia mai classificato.

"Molti adulti soffrono la fame perché i bambini possano mangiare", ha riferito l'IPC, affermando che l'accesso umanitario deve essere ripristinato in tutta la regione per consentire la rapida consegna di aiuti salvavita.

L'organizzazione ha aggiunto che "l'IPC ha sottolineato che queste condizioni non devono persistere. L'allarme di ieri sulla carestia nelle prossime settimane e mesi può ancora essere scongiurato. Ma dobbiamo agire subito".

Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha ripetutamente affermato che un cessate il fuoco è necessario per fornire aiuti alla popolazione di Gaza su larga scala, e ha messo in guardia da una potenziale "catastrofe con conseguenze potenzialmente irreversibili" in atto.

"In mezzo ai continui bombardamenti delle Forze di Difesa Israeliane, e senza un riparo o l'essenziale per sopravvivere, mi aspetto che l'ordine pubblico crolli presto a causa della situazione disperata, rendendo impossibile anche una limitata assistenza umanitaria", ha dichiarato.

Fonte: edition.cnn.com