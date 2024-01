Che cos'è il curling? Tutto quello che c'è da sapere su questo sport invernale

Tuttavia, ce n'è uno in particolare che sembra catturare ogni volta i cuori e le menti di molti: il curling.

Che si tratti dell'apparentemente maniacale spazzolamento davanti alla pietra o dell'incredibile abilità necessaria per far scivolare con precisione le pietre in posizioni precise da così lontano, il curling diventa un must televisivo.

Il gioco si è guadagnato il soprannome di "The Roarin' Game", dal suono del rombo che proviene dalla pietra di granito mentre viaggia sul ghiaccio.

Con la competizione in corso a Pechino, siamo qui per aiutarvi a capire "cos'è il curling" e rispondere ad alcune delle vostre domande più importanti.

Quando è nato il curling?

Sebbene non sia possibile risalire con precisione alle sue origini, si ritiene che il curling sia uno sport nato nel XVI secolo.

I dipinti dell'artista fiammingo Pieter Bruegel sembrano raffigurare un'attività simile al curling praticata su stagni ghiacciati.

Nel 1540, John McQuhin, un notaio di Paisley, in Scozia, sembra aver prodotto la prima testimonianza scritta del curling.

Scritto in latino, McQuhin registrò nel suo libro una sfida tra John Sclater, un monaco dell'abbazia di Paisley, e Gavin Hamilton, un rappresentante dell'abate. Si dice che Sclater lanciò tre volte una pietra lungo il ghiaccio e affermò di essere pronto per la gara concordata.

Sebbene non sia possibile individuare una data esatta, secondo la Federazione mondiale del curling, questo sport veniva praticato agli inizi su laghi e stagni ghiacciati del Nord Europa.

È diventato popolare in tutto il mondo quando gli scozzesi emigrati hanno introdotto il curling in Paesi con climi simili.

Le prime regole ufficiali del curling furono redatte in Scozia e adottate dal Grand Caledonian Curling Club, che divenne l'organo di governo di questo sport, nel 1838.

Il club fu rinominato Royal Caledonian Curling Club nel 1843, dopo che la regina Vittoria si appassionò al curling in seguito a una dimostrazione sul pavimento della sala da ballo di Scone Palace.

Sebbene le partite internazionali di curling siano state registrate fin dal XIX secolo, le prime partite internazionali ufficiali si svolsero in occasione delle prime Olimpiadi invernali del 1924, a Chamonix, in Francia. La Gran Bretagna sconfisse la Svezia e la Francia in quello che fu accettato retroattivamente come il debutto olimpico del curling.

Il curling è stato anche uno sport dimostrativo ai Giochi invernali del 1932 e successivamente nel 1988 e nel 1992. Questa designazione significava che lo sport non era praticato per le medaglie.

Solo nel 1992 il Comitato Olimpico Internazionale ha concesso lo status di medaglia al curling maschile e femminile. Il curling è stato introdotto ai Giochi olimpici invernali del 1998 in Giappone ed è diventato un appuntamento fisso.

Cosa serve per giocare a curling?

Le pietre del curling sono fatte di un tipo speciale di granito e pesano quasi 20 chili (circa 44 libbre).

Ogni curler ha la propria spazzola e un tipo di scarpa specifica per questo sport.

In ogni paio di scarpe, una suola fa presa sul ghiaccio, mentre l'altra è più scivolosa - chiamata slider - e permette ai giocatori di scivolare con la pietra quando la giocano.

La spazzola viene utilizzata dai giocatori per spazzare davanti alla pietra e riscaldarne il percorso, consentendole di avanzare ulteriormente se lo desidera.

Secondo la Federazione Mondiale di Curling, una buona spazzolatura può consentire a uno stone di percorrere due o tre metri (da circa 6,5 a 10 piedi) in più rispetto a quando non viene spazzato.

Lo sweeping può anche ridurre il ricciolo di una stone e aiutarla a rimanere in rotta verso il bersaglio.

Qual è il formato del curling?

Il curling è uno sport di squadra - maschile, femminile o misto - giocato sul ghiaccio.

A turno, due squadre fanno scivolare le pietre di granito su una lastra di ghiaccio lunga 150 piedi e larga 15 piedi e 7 pollici verso un bersaglio chiamato "casa".

Le squadre di curling tradizionali sono composte da quattro giocatori, mentre le squadre miste sono composte da due maschi e due femmine o da un maschio e una femmina se si tratta di un doppio misto.

Ogni squadra ha uno skip (un capitano) e un vice-skip. Lo skip dirige la squadra e si trova all'altra estremità del ghiaccio, vicino alla casa.

Nel curling a squadre, ogni giocatore fa scivolare due pietre consecutive, alternandosi con un avversario, in ogni round - detto end.

Ad ogni giocatore viene assegnata una posizione: primo, secondo, terzo o quarto. Il primo lancia le prime due pietre, seguito dal secondo, dal terzo e dal quarto.

Nel doppio misto, le squadre usano cinque pietre ciascuna. Ogni end viene iniziato con una pietra pre-posizionata, in modo che sia possibile segnare sei punti in ogni end. Un giocatore gioca la prima e la quinta pietra, mentre l'altro gioca le tre centrali.

Come si segnano i punti?

Su ogni lato della superficie di gioco sono presenti una serie di anelli simili a un bersaglio: la casa. Questo aiuta i giocatori a determinare quali pietre sono più vicine al centro.

Una volta completata una partita, una squadra segna un punto per ciascuna delle sue pietre che si trovano o toccano la casa e che sono più vicine al centro rispetto alle pietre della squadra avversaria.

Solo una squadra può segnare in un end. Se nessuna delle pietre della squadra tocca la casa, non vengono segnati punti - questo è chiamato un end vuoto.

Quando si fanno scivolare le pietre, ogni giocatore deve rilasciarle prima di una certa linea, detta hog line, perché siano in gioco.

Una partita di curling si disputa su dieci end e vince la squadra con il maggior numero di punti.

Anche se le squadre possono cedere prima del termine dei dieci end, una partita media di curling può durare fino a tre ore.

Quindi, mettetevi comodi, sedetevi, rilassatevi e guardate il curling olimpico, che inizierà a Pechino il 2 febbraio e terminerà il 20 febbraio, come un nuovo esperto di The Roarin' Game.

