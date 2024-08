Che cosa significa l'allarme Mpox per la Germania?

A causa dell'aumento rapido del numero di casi di Mpox in Africa, probabilmente a causa di una sottovariante particolarmente pericolosa del virus, l'OMS ha dichiarato un "emergency internazionale". Gli esperti considerano possibile la diffusione della malattia in Europa, ma mettono in guardia contro il panico.

Per la seconda volta dal 2022, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato il livello di allarme più alto a causa della diffusione del virus Mpox. È principalmente una sottovariante del patogeno che potrebbe essere più facilmente trasmissibile e causare malattie più gravi. Gli esperti tedeschi considerano questo passo necessario per contenere ulteriormente la diffusione in modo tempestivo. Tuttavia, attualmente valutano il rischio per l'Europa come basso.

Attualmente, il Mpox si sta diffondendo principalmente nella Repubblica Democratica del Congo e nei paesi confinanti. Almeno 13 paesi africani sono ora colpiti. Il Centro africano per la prevenzione e il controllo delle malattie (CDC) ha segnalato oltre 17.000 casi sospetti finora quest'anno, con 2.863 casi confermati e 517 decessi. Tuttavia, "è solo la punta dell'iceberg, considerando le molte debolezze nella sorveglianza, nei test di laboratorio e nel tracciamento dei contatti", come dichiarato in un comunicato stampa del 13 agosto.

Il Mpox è trasmesso da un ortopossvirus omonimo. I sintomi frequenti includono eruzione cutanea o danni alle membrane mucose che possono durare da due a quattro settimane. Gli individui colpiti spesso sperimentano anche febbre, mal di testa, dolori muscolari e lombari, affaticamento e linfonodi gonfi.

Possibile variante più pericolosa

Ci sono due tipi di virus Mpox: il tipo della bacin della Congo (Clade I) e il tipo dell'Africa occidentale (Clade II), che si è anche diffuso in Europa nel 2022. Clade si riferisce a un gruppo di varianti virali con un antenato comune. Attualmente, il Clade I è predominantemente in circolazione, che sembra avere un'infezione e una mortalità più elevate rispetto all'altro tipo sulla base delle conoscenze attuali. Gli scienziatiati e le autorità stanno prestando particolare attenzione alla sottovariante Ib scoperta a settembre 2023, in quanto potrebbe essere particolarmente pericolosa.

Tuttavia, non è ancora sufficientemente studiato se ciò sia effettivamente il caso. "A causa della situazione dei dati ancora insoddisfacente in Africa, soprattutto a causa dell'accesso limitato alle cure mediche e delle capacità diagnostiche di laboratorio limitate, è ancora difficile fare affermazioni sulla mortalità e sull'infezione del Clade I rispetto al Clade II", dice Christina Frank. È un'impiegata scientifica e epidemiologa presso il Dipartimento di infezioni gastrointestinali, zoonsi e infezioni tropicali dell'Istituto Koch (RKI).

Speculazioni non dimostrate

Marion Koopmans, direttore del Centro per le pandemie e le catastrofi dell'Università Erasmus di Rotterdam, critica le affermazioni non dimostrate nei media. Ci sono speculazioni su una trasmissione più efficiente, ma potrebbe essere dovuto al fatto che nella regione in cui si verifica la sottovariante, la trasmissione sembra avvenire principalmente attraverso contatti sessuali. Roman Woelfel, medico senior e direttore dell'Istituto di microbiologia delle forze armate tedesche a Monaco, sospetta anche questo. Sappiamo dal diffondersi globale del Mpox nel 2022 quanto rapidamente possa diffondersi attraverso i contatti sessuali, dice.

In generale, le persone contraggono più comunemente il monkeypox toccando una persona infetta che ha lesioni, croste, fluidi corporei o contatto pelle a pelle. Tuttavia, può anche essere trasmesso attraverso il contatto con animali o oggetti infetti. C'è un alto rischio nelle case con individui infetti.

Attualmente, non ci sono prove scientifiche affidabili che suggeriscano che questa sia una "variante più letale", dice Woelfel. La mortalità del monkeypox nei bambini è stata storicamente molto alta in Africa. Si osservano attualmente tassi di infezione elevati nei bambini in Africa centrale. "Senza una migliore disponibilità di diagnostica nei paesi colpiti, sarà difficile valutare con precisione il numero effettivo di casi e, di conseguenza, il tasso di letalità dei casi", aggiunge.

Basso rischio per l'Europa

Tutti gli esperti concordano sul fatto che, sebbene la diffusione del monkeypox in Europa sia possibile, la probabilità è relativamente bassa. Ciò è dovuto, in parte, al numero limitato di viaggiatori e voli diretti per l'Europa, dice Woelfel. "Inoltre, abbiamo sufficienti laboratori di diagnostica per il monkeypox in Europa e in Germania. Un caso di monkeypox può quindi essere rapidamente diagnosticato e contenuto attraverso misure come l'isolamento, la quarantena e le vaccinazioni".

Poiché il contatto diretto è necessario, il virus è teoricamente facile da fermare se diagnosticato e riconosciuto, dice Marion Koopmans. Tuttavia, poiché la diffusione non può essere esclusa, lei chiama per monitorare la situazione anche fuori dall'Africa e per tipizzare i nuovi casi. È il minimo che dovrebbe essere fatto, dice.

I paesi africani hanno bisogno urgentemente di aiuto

Tuttavia, la dichiarazione dell'OMS è particolarmente importante per i paesi attualmente colpiti in Africa. Può consentire ulteriori misure o intensificate nei paesi colpiti, come riguardo alla disponibilità del vaccino e l'espansione delle capacità diagnostiche, spiega Klaus Jansen. Nella Repubblica Democratica del Congo ci sono stati molti casi di monkeypox negli anni, ma ci sono stati insufficienti fondi per le capacità diagnostiche, le misure di salute pubblica, il trattamento e la vaccinazione, dice Marion Koopmans.

Non c'è bisogno di sviluppare un nuovo vaccino, come con la pandemia di Covid. Una sostanza contro il classico virus della smallpox è anche approvata per la protezione contro l'infezione con il virus del monkeypox e è raccomandata dall'Istituto Koch, tra gli altri. Il farmaco (Imvanex) è prodotto dalla società danese Bavarian Nordic e è disponibile in

Nel paesi del Sud globale, non c'è ancora un'adeguata fornitura di vaccini, afferma Roman Woelfel. "Con un'azione rapida e decisa della comunità internazionale e l'uso dei vaccini disponibili e necessari, l'attuale epidemia di vaiolo delle scimmie potrebbe probabilmente essere contenuta".

Il 13 agosto, il CDC africano ha invitato la comunità globale a garantire due milioni di dosi di vaccino. Un primo piccolo passo è stato l'annuncio dell'agenzia dell'UE per la risposta e la resilienza alle emergenze (HERA) di acquisire e donare 175.420 dosi di Imvanex. Inoltre, la Bavarian Nordic fornisce altre 40.000 dosi gratuitamente. Inoltre, HERA prevede di concedere al CDC africano un sussidio di 3,5 milioni di euro all'inizio dell'autunno per migliorare l'accesso ai test e alla sequenzazione genetica del Mpox nella regione.

